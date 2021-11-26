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Болгары желают получить от России такую же как сербы скидку на газ

26 ноября 2021, 20:25  •  21 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Русофобы и русофилы поспорили по вопросу поставок голубого топлива из РФ
Читатели болгарского портала Dnes.Dir нашли плюсы и минусы в том, что Москва одобрила Белграду поставки газа по цене на прежнем уровне, т.е. $270 за тыс куб.
В статье сообщается, что накануне президент РФ Владимир Путин принимал в Сочи сербского коллегу Александра Вучича. Белградский гость после переговоров назвал "невероятной" цену на голубое топливо. Болгары с ним согласились, однако указали на некоторые нюансы.
Читатели уже традиционно в духе нынешних европейских ценностей разделились на русофобов и русофилов. Комментарии собрал "Московский комсомолец".
"Молодцы сербы… Нам нужно построить атомную электростанцию в Белене и быть с Россией!", "Мы точно будем платить больше – из-за русофобов", "У сербов правители умнее наших", – отметили сторонники России.
"Молодец Вучич ... Он знает, с кем и как вести переговоры. Путин, с другой стороны, знает, что может рассчитывать на Сербию. Наши гарвардские невестки будут лизать задницы США, чтобы обеспечить себе личные финансовые потоки и выгоды. И интересы Болгарии, ...(черт) с ними. Исторически сложилось так, что все так называемые Западные демократии всегда были против наших интересов и всегда били нас ножом в спину ... " – написал пользователь с ником Зло джудже.
Критики же Москвы уверены, что в газовых договоренностях не может быть речи о дружбе. В данном случае можно говорить о геополитике и расчете.
"Путин скажет сербам, что оставит им дешевый газ, но только если они продолжат покупать старое советское оружие 30-40-летней давности, предназначенное для утилизации. Будет как в Армении", – считают они.
Один из читателей заметил, что сербам, как и любому балканскому народу, ничего не остается, как "предлагать себя" на волю "великих наций", поскольку таков расклад сил на мировой арене.
Ранее с упреком в сторону официального Кишинева выступил молдавский политик и эксперт Дмитрий Чубашенко, который тоже обратил внимание на разницу в стоимости получения газа из России Сербией и Молдавией. Он

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