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Болгары высмеяли "случайный" захват завода военными США

03 июня 2021, 23:10  •  70 • Политика
Американские военные взяли штурмом завод в Болгарии во время учений НАТО. "Ошибки случаются… Некоторые даже приводят к войнам, но кто же не ошибается, правда?" - иронизируют болгарские СМИ.
В Болгарии на учениях НАТО военные США по ошибке захватили частный завод в пловдивской деревне Чешнегирово. Болгарское издание Actualno с нескрываемым сарказмом пишет о произошедшем.
Инцидент произошёл ещё 11 мая и был заснят камерами наблюдения. Видеозапись была обнародована лишь недавно. Военные ворвались в цеха и наставили оружие на работников предприятия. Собственники цеха восприняли инцидент как унижение и обратились в суд.
Наши союзники по НАТО показывают, что они в боевой готовности и хорошей форме. Но грубые болгарские хозяева вместо того, чтобы угостить почётных гостей конфеткой и попытаться освоить их ремесло, испугались и даже подали жалобу,
- иронизирует болгарский журналист.
Он отмечает, что на самом деле всё не так уж и плохо. Во-первых, по американским военным не открыли огонь, как это произошло с их французскими коллегами из плевенской деревни Койловцы после неудачного парашютирования. Во-вторых, американцев не стали бить по лицу, а культурно подали на них жалобу.
Мы больше не лупим вторгшиеся иностранные силы, а только жалуемся на них. Прогресс на лицо!
- саркастически отмечает автор статьи.
Он добавляет, американцы всего лишь "немного ошиблись". С кем не бывает. В Ираке вот тоже оружие массового поражения не нашли.
Ошибки случаются… Некоторые даже приводят к войнам, но кто же не ошибается, правда?
- задаёт риторический вопрос журналист.
Он иронизирует, что нельзя осуждать "братьев-американцев" за то, что они решили "немного повеселиться". Люди по-разному отдыхают. Британский принц Гарри, например, хвастался, как убивал людей во время миссий в Афганистане, как спускал курок, прячась в вертолёте, - словно миссию в видеоигре проходил.
Но тут нарисовалась нетолерантная фигура президента Радева, заявившего, что действия США недопустимы… Ну ничего, теперь товарищи из ГЕРБ-СДС снова донесут в Брюссель, и он получит по шапке,
- резюмирует болгарский журналист.
US special forces mistakenly storm a factory producing machinery for olive oil during #NATO drills in #Bulgaria. The owner has filed a law suit pic.twitter.com/3NRM558Q7g
- Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) May 30, 2021

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