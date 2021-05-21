Болгары вынесли предупреждение Байдену: "Следующий шаг - вернуть Аляску"

После решения США по "Северному потоку - 2" болгары вынесли предупреждение американскому президенту Джо Байдену. "Следующий шаг - вернуть Аляску русским", - пишут они в Сети.

Отметим, что ранее в Штатах решили не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода "Северный поток - 2". Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь проект будет трудно остановить.

Эта новость, которую опубликовало болгарское издание "Дневник", вызвала бурную реакцию среди читателей.

"Ожидаемо. Следующий шаг Байдена - вернуть Аляску русским", - пишет tacheaux.

Другие отмечают, что, очевидно, "Шерхан поджал хвост".

"США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит", - добавил mso011053684.