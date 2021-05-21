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Болгары вынесли предупреждение Байдену: "Следующий шаг - вернуть Аляску"

21 мая 2021, 09:45  •  58 • Политика
После решения США по "Северному потоку - 2" болгары вынесли предупреждение американскому президенту Джо Байдену. "Следующий шаг - вернуть Аляску русским", - пишут они в Сети.
Отметим, что ранее в Штатах решили не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода "Северный поток - 2". Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь проект будет трудно остановить.
Эта новость, которую опубликовало болгарское издание "Дневник", вызвала бурную реакцию среди читателей.
"Ожидаемо. Следующий шаг Байдена - вернуть Аляску русским", - пишет tacheaux.
Другие отмечают, что, очевидно, "Шерхан поджал хвост".
"США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит", - добавил mso011053684.

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