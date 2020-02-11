Болгары выбрали Путина. Власти испугались и нашли русских шпионов

Автор:

Латышев Сергей

Глава болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов, лауреат российского ордена Дружбы, в сентябре 2019 года был обвинён в "шпионаже" по статье, которая не применялась ни к одному человеку в Болгарии с 1978 года. Фактически за налаживание культурных связей и призывы к сближению с Россией. Генпрокуратура Болгарии 23 января официально обвинила трёх российских граждан в попытке отравления по трафаретной схеме Скрипалей якобы очень мешавшего России болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына и сотрудника его компании Emco. 24 января внешнеполитическое ведомство Болгарии объявило двух российских дипломатов, занимавшихся-де шпионажем, персонами нон грата. 26 января они покинули территорию страны.

Что происходит?

Всё это начало происходить, когда София, несмотря на запрет Вашингтона, похоронившего столь выгодный для Болгарии газопровод "Болгарский поток", возобновила тесное сотрудничество с Россией в энергетической сфере, подключилась к "Турецкому потоку" и ударными темпами строит трубопровод к сербской границе, по которому российское голубое топливо потечёт также и в соседнюю страну. Царьград уже писал, что всплеск официальной русофобии в Болгарии, среди элиты которой по-прежнему преобладает прозападная и, в частности, проамериканская ориентация, не случайно совпал с этими событиями.

Базовая причина

Однако попытки обострить отношения с Россией вызваны не только этой причиной. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях данные вашингтонского исследовательского центра "Пью", регулярно проводящего в глобальном масштабе опросы общественного мнения по актуальным проблемам. Именно эта нисколько не симпатизирующая России организация невольно назвала даже ещё более важную, базовую причину лихорадочных антироссийских акций Софии.

Ответ на вопрос, почему это так, содержится в обнародованном этой структурой опросе в 33 странах мира об отношении их населения к России и Путину. Оказалось, что благодаря ударной работе западной пропаганды в 16 из 33 стран мира, где проводились опросы, к России относятся скорее негативно, чем позитивно. В самой передовой с точки зрения "современных ценностей" стране – Швеции, например, "позитивщиков" всего 12%. В почти не уступающих ей по части "ценностей" Нидерландах – 23%. В Британии – 26%. Для Западной Европы в целом этот показатель составляет 31%. А в США благоприятно воспринимавших Россию в 2019 году людей набралось всего 18%. Всё это страны, на которые ориентируется верхушка нынешней Болгарии.

По данным опроса, 73% болгар хорошо относятся к России, а 62% респондентов испытывают такие же чувства к её президенту Владимиру Путину. Фото: GEORGID / Shutterstock.com

А как обстоят дела с отношением населения Болгарии к России? Вот тут-то и начинается "скандал". По данным того же опроса, 73% болгар хорошо относятся к России, а 62% респондентов испытывают такие же чувства к её президенту Владимиру Путину. Оба показателя – рекордные для всех 33 стран, в которых американцами замерялись данные рейтинги. На втором и третьем местах в одобрении России оказались словаки и филиппинцы.

За что кормим, где результаты?

Естественно, это "безобразие" Запад ставит на вид болгарским властям: несмотря на многочисленные гранты на безбедную жизнь и другую помощь Запада в том, чтобы делать карьеру, в Софии, выходит, серьёзно недорабатывают. К тому же столь значительное общественное одобрение России может привести (уже, собственно, приводит) к неизбежному изменению политики в отношении Москвы, чего Запад и особенно США совершенно не желают допускать.

Тот факт, что первое место в русофильстве болгар в глобальном рейтинге американской компании является результатом их исторической благодарности к русским, освободившим в XIX веке Болгарию дорогой ценой от многовекового турецкого ига, а также объективного сравнения того, как народ жил в период, когда страна ориентировалась на Россию и когда она стала вассалом Запада, Вашингтон и Брюссель совершенно не волнует. Им плевать, как это хорошо видно по попыткам фальсифицировать события Второй мировой войны, на историческую правду. И не менее – на простых людей, то есть большинство болгарского народа, которое сегодня со слезами на глазах вспоминают, как прекрасно они жили по сравнению с сегодняшним днём во времена, когда болгарский слон считался лучшим другом советского. Отсюда и невероятный зуд правящих кругов Болгарии и предпринимаемые Софией одна за другой попытки дискредитировать Россию.

Глава болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов объявлен в Болгарии русским "шпионом", чтобы запугать миллионы его сторонников. (Президент России Владимир Путин и председатель Национального русофильского движения Болгарии Николай Малинов принимают участие в церемонии вручения государственных наград во время приёма в Большом Кремлёвском дворце по случаю Дня народного единства, ежегодно отмечаемого в России 4 ноября). Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Бенефициары известны, будем бдительны

Поэтому и появляются регулярно байки про "элитных" киллеров ГРУ и пресловутый "Новичок", изобретатели которого давно живут на Западе и который в России не производят, которые пытаются убрать услужливого болгарского торговца оружием. Хотя Гебрев и через несколько лет после "покушения" пышет здоровьем.

Отсюда и подлые попытки навесить ярлык "шпиона" на выражающего интересы большинства болгар главу движения "Русофилы" Николая Малинова, чтобы заткнуть рот, запугать его и миллионы сторонников. Этой же цели служит и стремление официальных властей приплести к этим провокациям заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева.

Прозападная болгарская элита спешит: ещё немного, и её часть прочно перейдёт на сторону народа и, соответственно, России, и тогда уже поздно будет что-либо предпринимать. Это означает, что антироссийские провокации в Болгарии, в том числе и осквернение российских военных памятников, очередной случай чего произошёл буквально на днях, чтобы поссорить братские народы двух стран, будут, увы, продолжаться. Главное не покупаться на них и знать настоящую цену уже состоявшимся и будущим "разоблачениям".