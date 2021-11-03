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Болгары разъярились на Байдена после призыва помешать России

03 ноября 2021, 11:40  •  42 • Политика
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Вместо реальной помощи Вашингтон пытается заставить Москву заняться благотворительностью, считают европейцы
Заявление президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме, когда он призвал европейцев не позволять России осуществлять "газовые манипуляции" в политических целях, вызвало гневную реакцию жителей Болгарии. Они напомнили, что США сами оставили страны ЕС без альтернативы, а теперь хотят оставить их и вовсе без топлива.
Яростная дискуссия читателей завязалась под статьей болгарского издания "Дневник", в которой были процитированы слова Байдена. Многие отметили, что американские лидеры – мастера громких лозунгов, но у самих на первое место всегда выходит коммерческая выгода, а не интересы союзников.
"Ну так помешайте, отправьте в Европу СПГ! Но нет, вы не хотите, в Азии выгоднее! Вы же из-за СПГ остановили "Южный поток"!"– пишет Sara в ответ на призыв Байдена "помешать России" делать газ политическим инструментом.
"А где твой газ, почему бы тебе не принести его нам, а??! ооо, я забыл, вы предпочитаете отдавать это "коммунистам" в Китае, потому что они дают больше долларов ..... очень вы переживаете за нас, евроатлантический друг!" – иронизирует Alex Ivanov.
"Как они решают, что один газ политически мотивирован, а другой, например из США, нет??! США заставили Польшу, Германию, Нидерланды, Норвегию построить терминалы для сжиженного газа – и испарились с европейского рынка для большей прибыли в Китае", – указывает пользователь.
"Мне жаль это признавать, но в данном случае Байден в реальности хочет, чтобы Россия продавала газ по политическим, а не по рыночным ценам… Якобы она руки выкручивает… Сербии она руки выкручивает? Нет", – констатирует George Svinarov.
"То есть давайте мы и наши дети будем мерзнуть зимой, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически!" – возмущается libretto.
"Американцы могут оставить Европу без газа и заботиться о своих торговых интересах, а Россия обязана заниматься благотворительностью?" – спрашивает keu00648738.
"Соединенные Штаты используют свою военную мощь и финансовую систему для политического влияния, Россия делает то же самое с энергией", – констатирует mb.
Накануне после небольшого снижения стоимость газа на европейских биржах вновь пошла вверх. Так, на хабе TTF фьючерсы торговались по 854 доллара за тысячу кубометров.

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