Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Вместо реальной помощи Вашингтон пытается заставить Москву заняться благотворительностью, считают европейцы

Заявление президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме, когда он призвал европейцев не позволять России осуществлять "газовые манипуляции" в политических целях, вызвало гневную реакцию жителей Болгарии. Они напомнили, что США сами оставили страны ЕС без альтернативы, а теперь хотят оставить их и вовсе без топлива.

Яростная дискуссия читателей завязалась под статьей болгарского издания "Дневник", в которой были процитированы слова Байдена. Многие отметили, что американские лидеры – мастера громких лозунгов, но у самих на первое место всегда выходит коммерческая выгода, а не интересы союзников.

"Ну так помешайте, отправьте в Европу СПГ! Но нет, вы не хотите, в Азии выгоднее! Вы же из-за СПГ остановили "Южный поток"!"– пишет Sara в ответ на призыв Байдена "помешать России" делать газ политическим инструментом.

"А где твой газ, почему бы тебе не принести его нам, а??! ооо, я забыл, вы предпочитаете отдавать это "коммунистам" в Китае, потому что они дают больше долларов ..... очень вы переживаете за нас, евроатлантический друг!" – иронизирует Alex Ivanov.

"Как они решают, что один газ политически мотивирован, а другой, например из США, нет??! США заставили Польшу, Германию, Нидерланды, Норвегию построить терминалы для сжиженного газа – и испарились с европейского рынка для большей прибыли в Китае", – указывает пользователь.

"Мне жаль это признавать, но в данном случае Байден в реальности хочет, чтобы Россия продавала газ по политическим, а не по рыночным ценам… Якобы она руки выкручивает… Сербии она руки выкручивает? Нет", – констатирует George Svinarov.

"То есть давайте мы и наши дети будем мерзнуть зимой, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически!" – возмущается libretto.

"Американцы могут оставить Европу без газа и заботиться о своих торговых интересах, а Россия обязана заниматься благотворительностью?" – спрашивает keu00648738.

"Соединенные Штаты используют свою военную мощь и финансовую систему для политического влияния, Россия делает то же самое с энергией", – констатирует mb.

Накануне после небольшого снижения стоимость газа на европейских биржах вновь пошла вверх. Так, на хабе TTF фьючерсы торговались по 854 доллара за тысячу кубометров.