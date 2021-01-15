Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Политика

Болгары пожалели Навального, а русские задали неудобные вопросы: "Почему не подогнали частный борт?"

15 января 2021, 09:40  •  162 • Политика
Болгары пожалели Алексея Навального, который вынужден возвращаться в Россию, иначе его привезут насильно, то есть экстрадируют. "Почему не подогнали частный борт?" - задают неудобные вопросы русские, узнав о выбранном блогером способе прибытия из Германии.
В болгарском издании "Дума" вышла статья с заголовком "Жаль, очень жаль". В публикации читателям напомнили, что Навальный был якобы отравлен "самым смертоносным веществом на Земле" - последней версией "Новичка". Во всяком случае так позиционируют случившееся западные СМИ и сам "пациент", хотя журналисты газеты относятся к таким заявлениям весьма иронично.
Не удержались они от иронии, когда напомнили о способе, которым блогер собрался вернуться в Россию. Он анонсировал свой прилёт в воскресенье, 17 января, рейсом авиакомпании "Победа". Никакой победы и тем более политического воскресения не ожидается.
"Несколько месяцев назад ему спасли жизнь омские врачи, которых он подло оскорбил. Ничего, кроме жалости, эта раздутая претензия не вызывает", - говорится в статье.
У авторов публикации нет сомнений, что в истории с "отравлением" активное участие принимали высокопоставленные немецкие политики. Но главное - столько пиара получил Навальный, а результата нет.
Читателям напомнили, что решение о возвращении Навальный принял в связи с намерением соответствующих российских ведомств вместо условного срока дать реальный. Разговор про дело о мошенничестве 2014 года. С середины октября, по заключению немецких врачей, "берлинский пациент" считается здоровым. Если не вернётся сам, Германия будет обязана его экстрадировать по запросу Москвы.
"Тебя, Трусовальный, посодют, а ты не воруй", - переиначил фразу из известного кинофильма в комментариях "ИноСМИ", где был опубликован перевод болгарской статьи, пользователь vizgor.
Ольхон предположил, что Навальный прекрасно осознаёт свою безнаказанность за ложь и клевету. Кроме того, его пребывание в Германии "просто так" никто финансировать не намерен.
"Еду он должен отрабатывать здесь своим лаем и тявканьем. Либо второй вариант: кураторам он просто надоел как бесполезный и решили избавиться от него", - написал комментатор и добавил, что если оппозиционера посадят, то он смело может заявлять о нарушении прав человека.
"Короче, проект "Навальный" закрыт. Расходы на провокацию "Новичок" списаны. А почему не подогнали частный борт? Некому платить? Не западло оппозиционеру № 1 лететь регулярным рейсом, тем более "Победой"? Хоть на бизнес-класс спонсоры расщедрились? И кто Алёшу сопровождает? Певчая птичка прилетит?" - задал неудобные вопросы пользователь Leon63/33.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 04:10
Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Всё дело в любимом способе решения проблем
15 января 2021, 00:30
Появились слухи об отставке Набиуллиной
15 января 2021, 01:25
Twitter одумался? Объявивший было войну "Спутнику V" сервис внезапно переобулся
15 января 2021, 01:25
Лайфхак для Соболь: Как "вытравить" жучков из смартфона за полчаса
15 января 2021, 07:50
"Украине следует прекратить угрожать": Решение ЕСПЧ по Крыму Россия может не выполнять - сенатор
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве п...
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
15 января 2021, 04:10
Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Всё дело в любимом способе решения ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
08 января 2021, 16:20
Секретная миссия в Дамаск: "Визит Путина предотвратил большую войну на Ближнем Востоке"
09 января 2021, 18:55
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
08 января 2021, 13:35
За 50 секунд Пелоси назвала имя Путина 6 раз: Спикер эмоционально требовала отставки Трампа
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
08 января 2021, 16:20
Это признание! Американскому флоту приказано действовать агрессивно против русских кораблей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.