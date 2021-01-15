Болгары пожалели Навального, а русские задали неудобные вопросы: "Почему не подогнали частный борт?"

В болгарском издании "Дума" вышла статья с заголовком "Жаль, очень жаль". В публикации читателям напомнили, что Навальный был якобы отравлен "самым смертоносным веществом на Земле" - последней версией "Новичка". Во всяком случае так позиционируют случившееся западные СМИ и сам "пациент", хотя журналисты газеты относятся к таким заявлениям весьма иронично.

Не удержались они от иронии, когда напомнили о способе, которым блогер собрался вернуться в Россию. Он анонсировал свой прилёт в воскресенье, 17 января, рейсом авиакомпании "Победа". Никакой победы и тем более политического воскресения не ожидается.

"Несколько месяцев назад ему спасли жизнь омские врачи, которых он подло оскорбил. Ничего, кроме жалости, эта раздутая претензия не вызывает", - говорится в статье.

У авторов публикации нет сомнений, что в истории с "отравлением" активное участие принимали высокопоставленные немецкие политики. Но главное - столько пиара получил Навальный, а результата нет.

Читателям напомнили, что решение о возвращении Навальный принял в связи с намерением соответствующих российских ведомств вместо условного срока дать реальный. Разговор про дело о мошенничестве 2014 года. С середины октября, по заключению немецких врачей, "берлинский пациент" считается здоровым. Если не вернётся сам, Германия будет обязана его экстрадировать по запросу Москвы.

"Тебя, Трусовальный, посодют, а ты не воруй", - переиначил фразу из известного кинофильма в комментариях "ИноСМИ", где был опубликован перевод болгарской статьи, пользователь vizgor.

Ольхон предположил, что Навальный прекрасно осознаёт свою безнаказанность за ложь и клевету. Кроме того, его пребывание в Германии "просто так" никто финансировать не намерен.

"Еду он должен отрабатывать здесь своим лаем и тявканьем. Либо второй вариант: кураторам он просто надоел как бесполезный и решили избавиться от него", - написал комментатор и добавил, что если оппозиционера посадят, то он смело может заявлять о нарушении прав человека.

"Короче, проект "Навальный" закрыт. Расходы на провокацию "Новичок" списаны. А почему не подогнали частный борт? Некому платить? Не западло оппозиционеру № 1 лететь регулярным рейсом, тем более "Победой"? Хоть на бизнес-класс спонсоры расщедрились? И кто Алёшу сопровождает? Певчая птичка прилетит?" - задал неудобные вопросы пользователь Leon63/33.