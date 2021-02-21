Болгары оценили "приступ патриотизма" с новыми уроками для старшеклассников: "Плакать хочется"

Болгарское министерство образование в очередном "приступе патриотизма" решилось на нововведение – внедрение программы начальной военной подготовки в школах. Болгары оценили новые уроки для старшеклассников. "Плакать хочется", - пишут люди.

Болгарское издание "Факты" сообщило читателям о новой учебной программе. Уроки под названием "Патриотическое воспитание" будут проводиться в 8-10 классах.

Под публикацией читатели оставили немало комментариев. Мнения разделились. Одни считают, что такие занятия пойдут на пользу и что знания лишними не бывают, другие уверены: болгар готовят к войне.

"Военную подготовку надо было вернуть. Навыки нелишние. Кто хочет мира, готовится к войне", - написала Кси.

"Американцы готовятся к войне, а русские? Почему одни готовят кадетов, а другие пионеров? Наши дети и внуки не могут добыть огонь, вскипятить воду, не смогут прокормить себя на природе, если рядом нет ресторанов фастфуда! Они не понимают, как связаны курица и яйцо, но зато знают, что каждый месяц 20-го числа надо оплатить интернет!" – поделился мнением Джоко.

Стефан Петров уверен, что Болгарию готовят к войне против России. Об этом свидетельствует факт покупки истребителей-бомбардировщиков у США и подписание соглашения о строительстве центра НАТО в Варне.

С ним категорически не согласен Гост. Он считает, что Болгария с "тремя истребителями" угрозы для РФ представлять не может. Причина проста – у России около трёх тысяч истребителей, вертолёты, воздушно-транспортная авиация и так далее.

"Несколько лет назад были учения НАТО в Румынии: наши отказались стрелять по чучелам, потому что они были одеты в русскую форму", - напомнила Алис48.

"Изучение военного дела не должно превращаться в самоцель – "приступ патриотизма", - уверен Иван Грозни.

По его мнению, нужно разбираться в компьютерах, оружии и роботах одинаково хорошо. Однако нужно реально смотреть на жизнь. В капиталистическом обществе невидима разница между свободой и беззаконием.

"Кто сегодня может дать 100% гарантию прочного мира, не говоря уже о терроризма? Хорошо жить в мире и взаимопонимании, но в любом случае, как говорил маршал Жуков, порох должен быть сухим", - добавил он.

"Пусть лучше парни участся держать автомат, чем носить платья и обувь на каблуках. Мы должны быть сильными, чтобы выжить. Когда я служил, в болгарской армии было 200 тысяч военных, сейчас не наберётся и 20 тысяч. Не смешно уже, плакать хочется", - написал дедо иван.

"Военными после таких занятий они, конечно, не станут. Но зато хотя бы на несколько часов отложат телефоны и сигареты. Надеюсь, современные дети никогда не поймут, какую бессмысленную жизнь они проживают и как мимо них проходит целая вселенная приключений и эмоций. Они не виноваты, просто родились в такое время", - прокомментировал статью пользователь с ником 101.