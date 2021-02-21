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Болгары оценили "приступ патриотизма" с новыми уроками для старшеклассников: "Плакать хочется"
21 февраля 2021, 04:40 • 49 • В мире
Болгарское министерство образование в очередном "приступе патриотизма" решилось на нововведение – внедрение программы начальной военной подготовки в школах. Болгары оценили новые уроки для старшеклассников. "Плакать хочется", - пишут люди.
Болгарское издание "Факты" сообщило читателям о новой учебной программе. Уроки под названием "Патриотическое воспитание" будут проводиться в 8-10 классах.
Под публикацией читатели оставили немало комментариев. Мнения разделились. Одни считают, что такие занятия пойдут на пользу и что знания лишними не бывают, другие уверены: болгар готовят к войне.
"Военную подготовку надо было вернуть. Навыки нелишние. Кто хочет мира, готовится к войне", - написала Кси.
Стефан Петров уверен, что Болгарию готовят к войне против России. Об этом свидетельствует факт покупки истребителей-бомбардировщиков у США и подписание соглашения о строительстве центра НАТО в Варне.
С ним категорически не согласен Гост. Он считает, что Болгария с "тремя истребителями" угрозы для РФ представлять не может. Причина проста – у России около трёх тысяч истребителей, вертолёты, воздушно-транспортная авиация и так далее.
"Несколько лет назад были учения НАТО в Румынии: наши отказались стрелять по чучелам, потому что они были одеты в русскую форму", - напомнила Алис48.
"Изучение военного дела не должно превращаться в самоцель – "приступ патриотизма", - уверен Иван Грозни.
По его мнению, нужно разбираться в компьютерах, оружии и роботах одинаково хорошо. Однако нужно реально смотреть на жизнь. В капиталистическом обществе невидима разница между свободой и беззаконием.
"Кто сегодня может дать 100% гарантию прочного мира, не говоря уже о терроризма? Хорошо жить в мире и взаимопонимании, но в любом случае, как говорил маршал Жуков, порох должен быть сухим", - добавил он.
"Военными после таких занятий они, конечно, не станут. Но зато хотя бы на несколько часов отложат телефоны и сигареты. Надеюсь, современные дети никогда не поймут, какую бессмысленную жизнь они проживают и как мимо них проходит целая вселенная приключений и эмоций. Они не виноваты, просто родились в такое время", - прокомментировал статью пользователь с ником 101.
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