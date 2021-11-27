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Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя

27 ноября 2021, 13:20  •  469 • Политика
Болгарские читатели "Факти" высказались на тему угроз Украины в адрес России. В одном из случаев хватило одной болгарской пословицы, чтобы описать политику США и долготерпение русского медведя.
Оценивали болгарские читатели заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который настаивал, что Киев занимается сдерживанием "российской агрессии". Министр заявил, что некое новое нападения Москвы (а было старое?) будет "слишком дорого стоить" Киеву.
Читатели "Факти" полагают, что Кулеба живёт в параллельной реальности, а его заявления не имеют отношения к действительности. Киевским властям не следует быть настолько самоуверенными в отношении России, ведь терпению русских может прийти конец. К частью для Украины, пока этого не происходит.
"И не надоело украинцам, что Россия все на них нападает и никак не нападет? Вот уже шесть лет", — отметил Некой си.
В то же время, МалкоЛогика полагает, что Россия в этой ситуации похожа на весьма терпеливого медведя, который не обращает внимания на "лай бродячих собак". У официального Киева же, по всей видимости, есть собственные причины, чтобы отвлекать людей от реальных проблем заявлениями о войне.
Были и более лаконичные высказывания. Так, один из читателей напомнил пословицу, кстати, её можно посчитать и болгарской, и русской. "Напугали собаку колбаской. Да Путин их с духовым оркестром победит!"
Стоит отметить, что в целом ряде украинских и западных средств массовой информации появились заявления о якобы подготовке вторжения России на Украину. Заявление по этому поводу Москва уже сделала. В частности, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подчекрнул, что ничего подобного не случится. В то же время, Украине следует обдумать происходящее, поскольку велики шансы окончательно стать расходным материалом для США. Впрочем, это уже происходит.

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