Болгарский тормоз: преграда «Турецкому потоку» • 172 • Аналитика

Президент России Владимир Путин на днях жестко высказался в адрес Болгарии. Именно в преграды со стороны этой страны уперлась реализация проекта «Турецкого потока» — важной газовой магистрали на южном направлении. Глава российского государства пообещал найти альтернативный путь, если Болгария и впредь не изменит своего поведения.



Как Болгария оставила себя без «Южного потока»

В свое время, а именно пять лет назад, Болгария сыграла ключевую роль в сворачивании прежнего российского проекта по строительству газопровода «Южный поток». Тогда болгарское руководство отказалось разрешать строительство до тех пор, пока проект не будет соответствовать нормам европейского законодательства. Речь шла о том, что по законам ЕС одна и та же компания не может одновременно заниматься транспортировкой и продажей газа. Таким образом, по логике болгарской стороны, после строительства газопровода к продажам поступающего газа должны были быть допущены другие компании, а не российский «Газпром».





Под давлением Еврокомиссии Болгария в июне и в августе 2014 года останавливала работы по строительству магистрали. При этом трубы для первой нитки газопровода уже были доставлены в болгарскую Варну. 1 декабря 2014 года должны были начаться работы на морском участке строительства газопровода, но они так и не начались.



Болгария тогда действовала в угоду своим спонсорам – Евросоюзу и США, пытаясь навредить России. Ради покровительства Запада София в очередной раз предала русско-болгарскую дружбу и даже собственные финансовые и экономические интересы, приступив к саботажу строительства «Южного потока».



Естественно, что российскую сторону такие условия не устроили. В результате Россия договорилась с Турцией о строительстве «Турецкого потока». Перед этим Владимир Путин заявил, что Россия отказывается от строительства «Южного потока» по причине неконструктивной позиции, занятой Еврокомиссией. Тогда же, 1 декабря 2014 года, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что проект «Южный поток» закрыт и возврата к нему не будет.



Россия приступила к строительству «Турецкого потока», также в декабре 2014 года заключив соглашение с турецкой корпорацией «Botas Petroleum Pipeline Corporation». Этот газопровод протяженностью в 930 км проходит по дну Черного моря до турецкого побережья, а его сухопутная часть, протяженностью в 180 км, проходит через территорию Турции до границы с Грецией. Первая нитка газопровода предназначена для обеспечения газом Турции, а вторая нитка рассчитана на газоснабжение стран Юго-Восточной и Южной Европы. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд кубометров.





Газопровод «Турецкий поток» стал важнейшим топливно-энергетическим проектом России на южном направлении, аналогом «Северного потока-2», который строится в Северной Европе. Естественно, что с новым газопроводом многие страны Юго-Восточной и Южной Европы связывают улучшение своего газоснабжения. Болгария – не исключение. Ведь ее географическое положение фактически изолирует страну от основных газотранспортных маршрутов.



Российский газопровод жизненно необходим Болгарии!

Российский проект «Южного потока» был для болгарской стороны одним из очень немногих шансов загрузить свою газотранспортную систему и получить возможность зарабатывать на транзите российского газа в европейские страны. В противном случае Болгарии пришлось бы закупать газ в других государствах и, соответственно, остаться без денежных поступлений за его транзит.



Со временем в Софии поняли, какую ошибку совершили, и обратились к Москве с просьбой допустить Болгарию к участию в «Турецком потоке». Ведь в противном случае Болгария лишалась бы колоссальных и гарантированных средств, поступающих в качестве платы за транзит газа через ее территорию.



Спустя почти три недели после подписания соглашения между Россией и турецкой корпорацией, «очнулся» болгарский премьер Бойко Борисов, который заявил о том, что София готова предоставить все необходимые разрешения для строительства газотранспортной магистрали «Южный поток». Но было уже поздно.



В Софии даже обещали инициировать судебное разбирательство против «Газпрома», если газопровод «Турецкий поток» вдруг обойдет болгарскую землю. Кроме того, в Болгарии испугались, что если газ в Турцию после строительства «Турецкого потока» пойдет в обход Украины, то Болгарию он поступать не будет и страна окажется в очень неблагоприятной ситуации. А ведь «Турецкий поток» и строился, как и «Северный поток-2», чтобы диверсифицировать маршруты поставки газа из России за рубеж.



19 июня 2015 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что к нему поступают обращения от болгарской стороны с просьбой возобновить проект «Южный поток». Судя по всему, болгарское руководство к этому времени уже осознало в полной мере, каких возможностей лишилась страна из-за того, что шла на поводу Еврокомиссии.





21 мая 2018 президент Болгарии Румен Радев заявил, что Болгария нуждается в российском газе, а 30 мая 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время визита в Россию принес Москве официальные извинения за срыв «Южного потока» и произнес очень показательные слова:



Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает.



И Россия действительно простила болгарское руководство. 18 сентября 2019 года был подписан контракт на 1,1 млрд. евро между компанией «Булгартрансгаз» и консорциумом Arkad во главе с саудовской Arkad Engineering. Контракт предусматривал проектирование, поставку всех необходимых строительных материалов, строительство и ввод в эксплуатацию газопровода от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы.



Так появился проект «Балканский поток» — ветка «Турецкого потока», следующая от границы с Турцией до границы с Сербией через территорию Болгарии. Протяженность этой магистрали – 474 километра. При этом Россия уже сделала все, что от нее зависело, чтобы газопровод начал функционировать, дело теперь за Болгарией, но именно она стала новой преградой для завершения строительства газопровода.



Далее от Болгарии газопровод пойдет в Сербию и затем в Венгрию и Словакию, которые также рассчитывают получать российский газ по данному направлению. При этом с Венгрией и Словакией никаких проблем не возникает, да и эти страны, особенно Венгрия, в последние годы также демонстрируют довольно самостоятельную позицию по многим важным вопросам, особенно в сфере экономического сотрудничества с российской стороной.



Что заставляет Софию саботировать строительство

Фактически Болгария сама настаивала на том, чтобы «Турецкий поток» прошел через ее территорию, но когда Россия на уговоры болгарской стороны согласилась, то повторилась ситуация с «Южным потоком». Болгария стала всячески затягивать со строительством, что в конечном итоге и вынудило Владимира Путина, встретившегося в тот момент с президентом Сербии Александром Вучичем, жестко высказаться в адрес Софии.



При этом Путин отметил, что сербы, в отличие от болгар, укладывают трубы газопровода в рекордные сроки. Каждый день в Сербии сдается 6 километров газопровода. Самой сложной задачей при прокладке газопровода на сербской территории было проложить его через участок под рекой Дунай в районе города Смедерево, который находится в 50 км к юго-востоку от Белграда.



Спешить нужно, поскольку по планам российского Минэнерго «Турецкий поток» планировали запустить уже в январе 2020 года. К этому времени и должна быть готова необходимая инфраструктура. Что касается болгарской стороны, то «Балканский поток» намереваются запустить к 2020 году, но для этого уже нужно поторапливаться со строительными работами, чего пока российские власти не видят.



ЛУКАмор

При этом болгарская сторона не отказывается от участия в «Турецком потоке» на словах. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сразу же отреагировал на критику со стороны Владимира Путина и пригласил последнего приехать в Болгарию, чтобы убедиться в высокой скорости строительства газопровода на болгарской территории: якобы по 5 километров в день сдают болгарские строители, что лишь немного уступает темпам соседней Сербии.



Однако вряд ли Владимир Путин стал бы обвинять болгарскую сторону в саботаже строительства газопровода без веских на то оснований. Понятно, что болгарской стороне газопровод выгоден, в этом можно не сомневаться. Но Путин прямо заявил, что София может тормозить его строительство под внешним давлением. И это – давление со стороны США и руководства Евросоюза.



Но, в первую очередь, главным противником строительства выступают, конечно, США. Им крайне невыгодна дополнительная российская «энергетическая экспансия» в Европе, поэтому в Вашингтоне и изобретают разнообразные способы воспрепятствовать российским газотранспортным проектам – как «Северному потоку-2», так и «Турецкому потоку». Но если с Турцией разговаривать с позиции силы уже не получается, то Болгария остается тем звеном, на которое всегда можно надавить.



Кстати, и сами болгарские власти дали это понять, рассказав свою версию спора вокруг строительства газопровода.



Чисто политически им не нравится, что Болгария является настолько лояльным и сильным членом НАТО и ЕС,

— охарактеризовал критику со стороны российского президента болгарский премьер-министр Бойко Борисов.



То есть он дал понять, что причины болгарской медлительности лежат в политической сфере, а соблюдение всех требований Евросоюза к строительству магистралей – это лишь предлог, который всегда найдется. Видимо, болгарское руководство рассчитывает, что «старший простит» и сейчас.





Ведь Россия и так много раз прощала Болгарию – и после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны, в которых София участвовала на стороне лютых противников государства российского. Продолжила Россия сотрудничать с Болгарией и после вступления ее в НАТО, превращения страны в союзника США и проводника американских интересов на Балканах.



Но стоит ли ожидать «прощения» в случае повторного срыва сроков запуска газопровода? Владимир Путин дал понять, что не стоит, поскольку Россия будет искать альтернативные варианты транзита газа, если болгарское государство не может защитить свои собственные интересы и поддается давлению со стороны США и Евросоюза.



Если София повторит опыт «Южного потока» второй раз, то в дураках останется именно она, поскольку «Турецкий поток» будет спокойно функционировать и без участия в нем Болгарии. Достаточно того, что российский газ будут покупать Турция, Греция, Сербия и другие страны региона. Президент России Владимир Путин на днях жестко высказался в адрес Болгарии. Именно в преграды со стороны этой страны уперлась реализация проекта «Турецкого потока» — важной газовой магистрали на южном направлении. Глава российского государства пообещал найти альтернативный путь, если Болгария и впредь не изменит своего поведения.В свое время, а именно пять лет назад, Болгария сыграла ключевую роль в сворачивании прежнего российского проекта по строительству газопровода «Южный поток». Тогда болгарское руководство отказалось разрешать строительство до тех пор, пока проект не будет соответствовать нормам европейского законодательства. Речь шла о том, что по законам ЕС одна и та же компания не может одновременно заниматься транспортировкой и продажей газа. Таким образом, по логике болгарской стороны, после строительства газопровода к продажам поступающего газа должны были быть допущены другие компании, а не российский «Газпром».Под давлением Еврокомиссии Болгария в июне и в августе 2014 года останавливала работы по строительству магистрали. При этом трубы для первой нитки газопровода уже были доставлены в болгарскую Варну. 1 декабря 2014 года должны были начаться работы на морском участке строительства газопровода, но они так и не начались.Болгария тогда действовала в угоду своим спонсорам – Евросоюзу и США, пытаясь навредить России. Ради покровительства Запада София в очередной раз предала русско-болгарскую дружбу и даже собственные финансовые и экономические интересы, приступив к саботажу строительства «Южного потока».Естественно, что российскую сторону такие условия не устроили. В результате Россия договорилась с Турцией о строительстве «Турецкого потока». Перед этим Владимир Путин заявил, что Россия отказывается от строительства «Южного потока» по причине неконструктивной позиции, занятой Еврокомиссией. Тогда же, 1 декабря 2014 года, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что проект «Южный поток» закрыт и возврата к нему не будет.Россия приступила к строительству «Турецкого потока», также в декабре 2014 года заключив соглашение с турецкой корпорацией «Botas Petroleum Pipeline Corporation». Этот газопровод протяженностью в 930 км проходит по дну Черного моря до турецкого побережья, а его сухопутная часть, протяженностью в 180 км, проходит через территорию Турции до границы с Грецией. Первая нитка газопровода предназначена для обеспечения газом Турции, а вторая нитка рассчитана на газоснабжение стран Юго-Восточной и Южной Европы. Мощность каждой нитки составляет 15,75 млрд кубометров.Газопровод «Турецкий поток» стал важнейшим топливно-энергетическим проектом России на южном направлении, аналогом «Северного потока-2», который строится в Северной Европе. Естественно, что с новым газопроводом многие страны Юго-Восточной и Южной Европы связывают улучшение своего газоснабжения. Болгария – не исключение. Ведь ее географическое положение фактически изолирует страну от основных газотранспортных маршрутов.Российский проект «Южного потока» был для болгарской стороны одним из очень немногих шансов загрузить свою газотранспортную систему и получить возможность зарабатывать на транзите российского газа в европейские страны. В противном случае Болгарии пришлось бы закупать газ в других государствах и, соответственно, остаться без денежных поступлений за его транзит.Со временем в Софии поняли, какую ошибку совершили, и обратились к Москве с просьбой допустить Болгарию к участию в «Турецком потоке». Ведь в противном случае Болгария лишалась бы колоссальных и гарантированных средств, поступающих в качестве платы за транзит газа через ее территорию.Спустя почти три недели после подписания соглашения между Россией и турецкой корпорацией, «очнулся» болгарский премьер Бойко Борисов, который заявил о том, что София готова предоставить все необходимые разрешения для строительства газотранспортной магистрали «Южный поток». Но было уже поздно.В Софии даже обещали инициировать судебное разбирательство против «Газпрома», если газопровод «Турецкий поток» вдруг обойдет болгарскую землю. Кроме того, в Болгарии испугались, что если газ в Турцию после строительства «Турецкого потока» пойдет в обход Украины, то Болгарию он поступать не будет и страна окажется в очень неблагоприятной ситуации. А ведь «Турецкий поток» и строился, как и «Северный поток-2», чтобы диверсифицировать маршруты поставки газа из России за рубеж.19 июня 2015 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что к нему поступают обращения от болгарской стороны с просьбой возобновить проект «Южный поток». Судя по всему, болгарское руководство к этому времени уже осознало в полной мере, каких возможностей лишилась страна из-за того, что шла на поводу Еврокомиссии.21 мая 2018 президент Болгарии Румен Радев заявил, что Болгария нуждается в российском газе, а 30 мая 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время визита в Россию принес Москве официальные извинения за срыв «Южного потока» и произнес очень показательные слова:И Россия действительно простила болгарское руководство. 18 сентября 2019 года был подписан контракт на 1,1 млрд. евро между компанией «Булгартрансгаз» и консорциумом Arkad во главе с саудовской Arkad Engineering. Контракт предусматривал проектирование, поставку всех необходимых строительных материалов, строительство и ввод в эксплуатацию газопровода от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы.Так появился проект «Балканский поток» — ветка «Турецкого потока», следующая от границы с Турцией до границы с Сербией через территорию Болгарии. Протяженность этой магистрали – 474 километра. При этом Россия уже сделала все, что от нее зависело, чтобы газопровод начал функционировать, дело теперь за Болгарией, но именно она стала новой преградой для завершения строительства газопровода.Далее от Болгарии газопровод пойдет в Сербию и затем в Венгрию и Словакию, которые также рассчитывают получать российский газ по данному направлению. При этом с Венгрией и Словакией никаких проблем не возникает, да и эти страны, особенно Венгрия, в последние годы также демонстрируют довольно самостоятельную позицию по многим важным вопросам, особенно в сфере экономического сотрудничества с российской стороной.Фактически Болгария сама настаивала на том, чтобы «Турецкий поток» прошел через ее территорию, но когда Россия на уговоры болгарской стороны согласилась, то повторилась ситуация с «Южным потоком». Болгария стала всячески затягивать со строительством, что в конечном итоге и вынудило Владимира Путина, встретившегося в тот момент с президентом Сербии Александром Вучичем, жестко высказаться в адрес Софии.При этом Путин отметил, что сербы, в отличие от болгар, укладывают трубы газопровода в рекордные сроки. Каждый день в Сербии сдается 6 километров газопровода. Самой сложной задачей при прокладке газопровода на сербской территории было проложить его через участок под рекой Дунай в районе города Смедерево, который находится в 50 км к юго-востоку от Белграда.Спешить нужно, поскольку по планам российского Минэнерго «Турецкий поток» планировали запустить уже в январе 2020 года. К этому времени и должна быть готова необходимая инфраструктура. Что касается болгарской стороны, то «Балканский поток» намереваются запустить к 2020 году, но для этого уже нужно поторапливаться со строительными работами, чего пока российские власти не видят.При этом болгарская сторона не отказывается от участия в «Турецком потоке» на словах. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сразу же отреагировал на критику со стороны Владимира Путина и пригласил последнего приехать в Болгарию, чтобы убедиться в высокой скорости строительства газопровода на болгарской территории: якобы по 5 километров в день сдают болгарские строители, что лишь немного уступает темпам соседней Сербии.Однако вряд ли Владимир Путин стал бы обвинять болгарскую сторону в саботаже строительства газопровода без веских на то оснований. Понятно, что болгарской стороне газопровод выгоден, в этом можно не сомневаться. Но Путин прямо заявил, что София может тормозить его строительство под внешним давлением. И это – давление со стороны США и руководства Евросоюза.Но, в первую очередь, главным противником строительства выступают, конечно, США. Им крайне невыгодна дополнительная российская «энергетическая экспансия» в Европе, поэтому в Вашингтоне и изобретают разнообразные способы воспрепятствовать российским газотранспортным проектам – как «Северному потоку-2», так и «Турецкому потоку». Но если с Турцией разговаривать с позиции силы уже не получается, то Болгария остается тем звеном, на которое всегда можно надавить.Кстати, и сами болгарские власти дали это понять, рассказав свою версию спора вокруг строительства газопровода.— охарактеризовал критику со стороны российского президента болгарский премьер-министр Бойко Борисов.То есть он дал понять, что причины болгарской медлительности лежат в политической сфере, а соблюдение всех требований Евросоюза к строительству магистралей – это лишь предлог, который всегда найдется. Видимо, болгарское руководство рассчитывает, что «старший простит» и сейчас.Ведь Россия и так много раз прощала Болгарию – и после Первой мировой войны, и после Второй мировой войны, в которых София участвовала на стороне лютых противников государства российского. Продолжила Россия сотрудничать с Болгарией и после вступления ее в НАТО, превращения страны в союзника США и проводника американских интересов на Балканах.Но стоит ли ожидать «прощения» в случае повторного срыва сроков запуска газопровода? Владимир Путин дал понять, что не стоит, поскольку Россия будет искать альтернативные варианты транзита газа, если болгарское государство не может защитить свои собственные интересы и поддается давлению со стороны США и Евросоюза.Если София повторит опыт «Южного потока» второй раз, то в дураках останется именно она, поскольку «Турецкий поток» будет спокойно функционировать и без участия в нем Болгарии. Достаточно того, что российский газ будут покупать Турция, Греция, Сербия и другие страны региона. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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