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Болгарских русофобов жёстко одёрнул Пушков: "Не стоит забывать… "
30 апреля 2021, 08:35 • 75 • Политика
Болгарских русофобов, которые активизировались в Сети, жёстко одёрнул сенатор Алексей Пушков. "Не стоит забывать… " - отметил он.
В частности, сенатора возмутил "градус ненависти" со стороны болгар в адрес России.
"Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером", - заявил Пушков в своём Twitter-аккаунте.
"Не стоит забывать, что в годы Второй мировой Болгария была союзником Гитлера", - подчеркнул он.
Таким образом сенатор отреагировал на публикацию в болгарском издании "Дневник" и на комментарии к ней. В статье говорилось о военных учениях на юге России, конфликте на востоке Украины и военно-техническом сотрудничестве Турции и Киева. Болгарские читатели портала оставили русофобские комментарии к тексту. Некоторые даже заявили, что все "цивилизованные страны" объединились вокруг НАТО и в случае конфликта, Россию "сотрут с лица земли".
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