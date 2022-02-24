Болгарские русофилы заявили о геноциде русских и поддержали спецоперацию России на Украине

Болгарская партия "Русофилы за возрождение Отечества" поддержали спецоперацию России на Украине, заявив о геноциде русских в ДНР и ЛНР.

Болгарская политическая партия "Русофилы за возрождение Отечества" поддержала спецоперацию России на Украине, выразив глубокую озабоченность судьбой народов Донецкой и Луганской народных республик, попаших в центр геополитических столкновений, а также подвергшихся невероятным испытаниям, отстаивая свой язык, культуру и чувство цивилизационной принадлежности:

Позвольте нам присоединиться к вашей радости от того, что вы получили дипломатическое признание ваших республик со стороны России. Мы надеемся и твёрдо верим, что с сегодняшнего дня для вас начнутся более спокойные дни и что ваш труд, ваша жизнь и жизнь ваших детей будут надежно защищены, - говорится в обращении, направленном в редакцию Царьграда.

Представители партии отмечают, что при наличии большего здравого смысла как у официальных властей в Киеве, так и у их наставников, судьба народов Донбасса могла бы быть гораздо лучше:

Преследования, доходящие до геноцида, украинцев с русским самосознанием можно было, надеемся, избежать. После событий, последовавших за переворотом на Украине в 2014 году, автономия ДНР и ЛНР, оговоренная в Минских соглашениях, могла бы быть достигнута. Этнические украинцы и этнические русские, братья по крови, религии и прошлому, могли бы жить в мире и понимании. Эти возможности были упущены.

Кроме того, политик добавляют: