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Болгарские русофилы заявили о геноциде русских и поддержали спецоперацию России на Украине
24 февраля 2022, 16:45 • 174 • Политика
Болгарская партия "Русофилы за возрождение Отечества" поддержали спецоперацию России на Украине, заявив о геноциде русских в ДНР и ЛНР.
Болгарская политическая партия "Русофилы за возрождение Отечества" поддержала спецоперацию России на Украине, выразив глубокую озабоченность судьбой народов Донецкой и Луганской народных республик, попаших в центр геополитических столкновений, а также подвергшихся невероятным испытаниям, отстаивая свой язык, культуру и чувство цивилизационной принадлежности:
Представители партии отмечают, что при наличии большего здравого смысла как у официальных властей в Киеве, так и у их наставников, судьба народов Донбасса могла бы быть гораздо лучше:
Кроме того, политик добавляют:
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