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Болгарские русофилы заявили о геноциде русских и поддержали спецоперацию России на Украине

24 февраля 2022, 16:45  •  174 • Политика
Болгарская партия "Русофилы за возрождение Отечества" поддержали спецоперацию России на Украине, заявив о геноциде русских в ДНР и ЛНР.
Болгарская политическая партия "Русофилы за возрождение Отечества" поддержала спецоперацию России на Украине, выразив глубокую озабоченность судьбой народов Донецкой и Луганской народных республик, попаших в центр геополитических столкновений, а также подвергшихся невероятным испытаниям, отстаивая свой язык, культуру и чувство цивилизационной принадлежности:
Позвольте нам присоединиться к вашей радости от того, что вы получили дипломатическое признание ваших республик со стороны России. Мы надеемся и твёрдо верим, что с сегодняшнего дня для вас начнутся более спокойные дни и что ваш труд, ваша жизнь и жизнь ваших детей будут надежно защищены, - говорится в обращении, направленном в редакцию Царьграда.
Представители партии отмечают, что при наличии большего здравого смысла как у официальных властей в Киеве, так и у их наставников, судьба народов Донбасса могла бы быть гораздо лучше:
Преследования, доходящие до геноцида, украинцев с русским самосознанием можно было, надеемся, избежать. После событий, последовавших за переворотом на Украине в 2014 году, автономия ДНР и ЛНР, оговоренная в Минских соглашениях, могла бы быть достигнута. Этнические украинцы и этнические русские, братья по крови, религии и прошлому, могли бы жить в мире и понимании. Эти возможности были упущены.
Кроме того, политик добавляют:
Тем, кто обвиняет вас в излишней радикальности все эти годы с 2014 года, мы скажем: когда жадность и ненависть угрожают будущему Родины тех, кто там родился, они ускоряют эволюцию в революцию. Мы убеждены, что в нынешних политических и психологических обстоятельствах единственным разумным решением для вас было признание и защита ваших республик со стороны России. Присоединяясь ещё раз к вашей радости, мы, члены политической партии "Русофилы за возрождение Отечества", от всей души желаем вам здоровья, мужества и выдержки в предстоящие трудные дни, которые, надеемся, обойдут вас стороной.

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