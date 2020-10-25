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Болгарские братушки требуют вернуть русский мир и отказаться от сатанизма США
25 октября 2020, 20:25 • 251 • Политика
Автор болгарского издания "Дума" Юри Михайлов недоумевает, почему София ведёт себя перед Штатами как послушная обезьянка перед дрессировщиком. Болгарии будто бы всё равно, сетует автор, она совсем не прочь вертеться на шесте вредной для неё американской политики.
Болгарии вредна антироссийская политика, проводимая под неусыпным взором "друзей" американцев. Автор болгарского издания "Дума" Юри Михайлов отмечает, что все советы из-за океана оборачиваются для страны бедностью, ещё большей зависимостью от внешнего влияния и демографическим провалом.
Михайлов недоумевает, зачем власти делают всё для конфронтации с Москвой, которая не вредит Болгарии. Напротив, напоминает он, "в новейшей истории Россия дважды выводила нас из морга истории - в 1877-1878 годах, когда освободила нас от османского ига, и в конце 1940-х годов, когда не допустила того, чтобы Болгарию разорвали на части страны, воевавшие против Гитлера".
Но в обоих случаях болгары оказывались в лагере русских врагов. "И теперь мы делаем это в третий раз в условиях конфронтации, в которой назревает новая резня", - отмечает он.
При этом заморские друзья Софии делают всё для своей выгоды, но не для благополучия болгар.
Американцы делают всё, чтобы заблокировать российские проекты в Болгарии - АЭС "Белене", газопровод "Южный поток". Лишают надежды получить дешёвый газ из ЕС, который пойдёт по "Северному потоку - 2". Теперь ещё Вашингтон хочет перебросить на Балканы из Германии танковый полк, негодует обозреватель.
"Последние 30 лет войдут в историю как время, в которое Америка исполняла свою сатанинскую роль: во имя демократии и свободы устраивала перевороты против демократических и независимых правительств, разрушала государства и дестабилизировала регионы. Российский Кавказ, Ирак, Сирия, Ливия, Украина, а теперь и Белоруссия - жертвы этой политики. Что ещё должно произойти, чтобы наши правители поняли, что для Болгарии такое сотрудничество опасно?" - резюмирует он.
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