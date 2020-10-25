Болгарские братушки требуют вернуть русский мир и отказаться от сатанизма США

Болгарии вредна антироссийская политика, проводимая под неусыпным взором "друзей" американцев. Автор болгарского издания "Дума" Юри Михайлов отмечает, что все советы из-за океана оборачиваются для страны бедностью, ещё большей зависимостью от внешнего влияния и демографическим провалом.

Михайлов недоумевает, зачем власти делают всё для конфронтации с Москвой, которая не вредит Болгарии. Напротив, напоминает он, "в новейшей истории Россия дважды выводила нас из морга истории - в 1877-1878 годах, когда освободила нас от османского ига, и в конце 1940-х годов, когда не допустила того, чтобы Болгарию разорвали на части страны, воевавшие против Гитлера".

Но в обоих случаях болгары оказывались в лагере русских врагов. "И теперь мы делаем это в третий раз в условиях конфронтации, в которой назревает новая резня", - отмечает он.

При этом заморские друзья Софии делают всё для своей выгоды, но не для благополучия болгар.

Американцы делают всё, чтобы заблокировать российские проекты в Болгарии - АЭС "Белене", газопровод "Южный поток". Лишают надежды получить дешёвый газ из ЕС, который пойдёт по "Северному потоку - 2". Теперь ещё Вашингтон хочет перебросить на Балканы из Германии танковый полк, негодует обозреватель.

"Последние 30 лет войдут в историю как время, в которое Америка исполняла свою сатанинскую роль: во имя демократии и свободы устраивала перевороты против демократических и независимых правительств, разрушала государства и дестабилизировала регионы. Российский Кавказ, Ирак, Сирия, Ливия, Украина, а теперь и Белоруссия - жертвы этой политики. Что ещё должно произойти, чтобы наши правители поняли, что для Болгарии такое сотрудничество опасно?" - резюмирует он.