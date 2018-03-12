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Болгарская русофобия: Социальный диагноз или болезнь элиты?

12 марта 2018, 20:54  •  125 • Политика
Болгарское национальное движение "Русофилы" сделает все, чтобы возродить братские отношения наших православных славянских народов
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"Царьград" подробно освещал визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарскую Православную Церковь. На Шипке и в Софии духовного лидера братской России радостно встречали сотни тысяч православных болгар, однако для части политической элиты слова Московского Первосвятителя стали "костью в горле" (заполненном западными грантами). Вплоть до того, что за напоминание Святейшим Патриархом исключительной роли Российской Империи в освобождении Болгарии на Предстоятеля Русской Церкви от некоторых болгарских политиков посыпались площадные оскорбления.
О маргинальном феномене болгарской русофобии мы побеседовали с давним другом нашего телеканала, главой национального движения "Русофилы" Николаем Малиновым. Предлагаем вашему вниманию очередную беседу с этим человеком, сделавшим очень многое для возрождения и укрепления русско-болгарских культурных и духовных связей.
"Царьград": Насколько неожиданным для болгарского общества стало жесткое выступление Святейшего Патриарха Кирилла, напомнившего президенту Болгарии Румену Радеву, что именно Россия освободила Болгарию?
Николай Малинов: В нашей беседе, вышедшей на страницах "Царьграда" накануне визита Патриарха Кирилла в Болгарию, я намеренно сказал об освободивших нас руссах, не разделяя великороссов, белорусов и малороссов. Тогда я не развил эту тему столь широко, как следовало бы, поскольку не ожидал такой реакции. Сегодня существует (в том числе и в русских, и в болгарских учебниках) двоякая историческая интерпретация: разные исторические периоды интерпретируются с разных точек зрения.
Николай Малинов. Фото из личного архива Малинова
А потому, если говорить о словах Патриарха Кирилла с исторической точки зрения, то он поставил вопрос совершенно правильно. И я не просто так считаю, но за это давно борюсь. Но та реакция, которая после слов Его Святейшества последовала в российских СМИ, была политически ошибочной и несправедливой в отношении самого болгарского народа, о "неблагодарности" которого говорили некоторые российские журналисты.
"Ц.": То есть было бы корректнее отделить болгарский народ от политической элиты?
Н. М.: Именно. Конечно, эта болезненная реакция - часть нашей общей беды. Того, что после развала нашей общей системы в конце 1980-х - начале 1990-х и в России, и в Болгарии начались процессы взаимного разделения. Но лично я очень высоко ценю даже такую российскую реакцию, поскольку она демонстрирует небезразличие к проблеме. Но необходимо понимать, что правды в этой оценке крайне мало. Ведь те выродки, те уроды, которые, по статистике 2017 года, назвали себя русофобами, составляют ничтожные 4% населения Болгарии (и за последние годы это число стремительно уменьшается). И потому ни в коем случае нельзя по ним судить обо всем болгарском народе.
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Да, критиковать друг друга можно, но и в отношении болгарской политической элиты не все так однозначно. Я очень внимательно посмотрел высказывания и президента, и премьер-министра Болгарии: они все время они говорили о русских освободителях и о болгарском ополчении. И только, делая паузу, говорили о других странах (хотя точнее было бы сказать о народах этих стран), принимавших участие в освобождении Болгарии. Это война интерпретаций.
Напомню, предыдущий президент Болгарии Росен Плевнелиев три года назад вообще не вспоминал Россию, что вызвало волну сопротивления, целый шквал сопротивления в болгарском обществе. Более того, это стало концом его политической карьеры, на второй срок он даже не стал выдвигаться. В Болгарии политики-русофобы больше одного мандата не выдерживают, и это уже исторический факт.
"Ц.": И в то же время буквально на днях прозвучали слова болгарского вице-премьера Валерия Симеонова, позволившего себе просто оскорбительные, унизительные выражения в адрес Святейшего Патриарха Кирилла. Почему человек подобного статуса позволил себе оскорбить Предстоятеля Русской Православной Церкви, не просто сестринской для Церкви Болгарской, но в XX веке сделавшей все, чтобы болгарские христиане восстановили свою историческую автокефалию?
Н. М.: Повторюсь, это представитель очень маленькой, но исключительно агрессивной части болгарского общества. Тех самых 4%, которые обслуживают интересы нашего общего супостата. Понятно, что они ведут себя нагло и агрессивно, именно они совершают акты вандализма против советских памятников, делая все возможное, чтобы нас поссорить.
"Ц.": Но одно дело, если бы Симеонов выступал с либерально-западнических позиций, но ведь он именует себя болгарским националистом, болгарским патриотом, более того, входит в коалицию "Объединенные патриоты", в числе которых есть и последовательные русофилы. Как Вы это можете объяснить?
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Н. М.: Да, перед предыдущими парламентскими выборами русофильски настроенные партия "Атака" и Болгарское национальное движение ВМРО вступили в блок с "Национальным фронтом за спасение Болгарии" Валерия Симеонова, известного скандалиста, который любит эпатировать публику, одновременно выступая и против Запада, и против России. Но раньше столь агрессивных русофобских заявлений он себе не позволял, и сейчас его вчерашние союзники, в частности лидер партии "Атака" Волен Сидеров, уже потребовали от Симеонова либо извиниться перед Патриархом Кириллом, либо покинуть коалицию.
"Ц.": Будут ли со стороны Вашего движения "Русофилы" жесткие ответы в адрес подобных политиков?
Н. М.: Такие ответы уже были. В том числе вчера в моем выступлении на центральном телевидении Болгарии. По всем каналам, где мы можем реагировать, мы реагируем. И уже завтра, во вторник, мы выступим с очередной декларацией на этот счет. Но самое главное, и об этом мы уже говорили в беседе к визиту Святейшего Патриарха Кирилла в Болгарскую Православную Церковь, нужно посмотреть на наши конкретные дела: установку и возрождение памятников, изучение русского языка, начиная с детских садов, организация фестивалей и конкурсов и многое-многое другое. И в то же время, несмотря на некоторое обострение ситуации после выступления Патриарха Кирилла в ходе его встречи с болгарским президентом Руменом Радевым, я не вижу в этом драмы. Потому что в очередной раз наш общий враг увидит, что подавляющее большинство болгарского и подавляющее большинство русского народа любят друг друга и ищут пути друг к другу.
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Торжества по случаю Национального праздника Республики Болгария на вершине Шипки. Фото: www.patriarchia.ru
И еще один очень важный момент. Все эти годы, даже в советский период, каждый воскресный день в каждом храме Болгарской Православной Церкви совершаются заупокойные молитвы за Царя-Освободителя Александра и всех погибших православных воинов. И даже в социалистические времена в центре Софии центральная улица сохраняла название в честь Царя-Освободителя, а также есть еще целый ряд имен, связанных с нашей общей исторической памятью: бульвар Русский, бульвар генерала Тотлебена, бульвар Алабина, графа Игнатьева...
Неправда, что болгарский народ забыл эти страницы истории!
Тюренков Михаил

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