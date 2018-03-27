Болгария ждёт от Турции компенсаций фракийским беженцам

В Анкаре молчат

Власти Болгарии считают, что Турция должна выплатить компенсации болгарским беженцам, изгнанным в 1913 году из Восточной Фракии (на сегодняшний день – единственное европейское владение Турции).

За несколько часов до начала саммита ЕС – Турция в Варне президент Болгарии Румен Радев на торжественном мероприятии по случаю Дня Фракии призвал поставить перед Анкарой вопрос о справедливых компенсациях фракийским беженцам.

«Вопрос о необходимости компенсации фракийским беженцам за их дома – это те обязательства, которые не следует замалчивать не из-за каких соображений. Это вопрос справедливости и национального достоинства», – подчеркнул Радев. Он также заявил о недопустимости вмешательства Турции во внутренние дела Болгарии, будь то религиозная сфера или избирательный процесс. По словам (http://bnr.bg/horizont/post/100950538/rumen-radev) болгарского президента, София ждёт от европейских лидеров понимания и защиты болгарских интересов, поскольку болгарские проблемы являются проблемами Европы.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в свою очередь подтвердил, что обсуждал с турецким президентом Реджепом Эрдоганом вопрос о выплатах фракийским беженцам, но у Турции есть встречные претензии к Болгарии. Они касаются недвижимости болгарского муфтията, возрождения ислама в Болгарии, пенсий переселенцам и совместного управления водными ресурсами. В итоге была достигнута договорённость о создании специальной болгарско-турецкой комиссии.

Любопытно, что премьер Борисов называет вопрос компенсаций изгнанным из Фракии болгарам вопросом двусторонних отношений, тогда как президент Радев настаивает, что проблемы Болгарии – это европейские проблемы, обращаясь за поддержкой к Европе.

Саммит ЕС – Турция в Варне совпал с болгарским Днём Фракии и 105-летием так называемой Одринской эпопеи. 26 марта 1913 года болгарская армия после многомесячной осады взяла штурмом Одрин (ныне турецкий город Эдирне), что стало последней крупной операцией Первой Балканской войны. 30 мая 1913 года был заключён Лондонский мирный договор, по которому фракийские земли в Одринском районе и Беломорье отошли к Болгарии. Однако уже в сентябре 1913 г. по итогам Второй Балканской войны большая часть этих территорий вновь перешла к Турции.

Памятник «Одринская эпопея» в городе Стара-Загора (Болгария)

26 марта в Болгарии вспоминают фракийских болгар, уничтоженных и изгнанных из родных мест турецкими башибузуками. По данным болгарских источников, за 1912-1913 годы 280 тысяч болгар Восточной Фракии были изгнаны и около 60 тысяч убиты турками.

Соб. корр. ФСК