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Болгария заявляет о готовности сократить поставки газа из РФ вдвое

04 февраля 2020, 20:24  •  88 • Аналитика

Не успев еще даже достроить «причитающийся с нее» участок газопровода «Турецкий поток» (в Болгарии его называют Балканским), София уже завела разговор о грядущей «диверсификации энергетических поставок», а конкретно – о намерении отказаться от половины объема планировавшихся ранее поставок «голубого топлива» из России. Причины такого поворота вполне понятны и лежат на поверхности, однако его последствия вполне могут стать для не заботящейся о выполнении взятых на себя обязательств страны достаточно неприятным сюрпризом.


Находясь в Вашингтоне, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сделала достаточно неожиданное заявление: по ее словам, до конца 2020 года София сократит поставки российского газа вдвое. Недостающая половина годового потребления страны, составляющего сегодня 3 миллиарда кубометров, будет, согласно утверждению министра, компенсирована за счет поставок из Азербайджана и закупок сжиженного природного газа. Если учесть, что подобные вещи госпожа Петкова декларировала в процессе встречи с помощником Госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Фрэнсисом Фэнноном, заместителем министра энергетики Марком Менезесом и представителями американских энергетических компаний, то нетрудно догадаться о стране происхождения СПГ, который болгарская сторона намерена закупать.



В принципе, чего-то подобного стоило ожидать после того, как посетивший Софию в самом начале января нынешнего года заместитель главы Госдепартамента США Дэвид Хэйл высказался предельно конкретно и откровенно:

Вашингтон категорически против строительства второй нитки «Турецкого потока» и сделает все, от него зависящее, чтобы этот проект не был реализован никогда!

Впрочем, эти слова – тоже не что иное, как повторение речей главы Белого Дома, ведущихся им перед любой доступной аудиторией. Так, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп призвал все государства Европы «отказаться от поставок энергоносителей из недружественных государств» и поголовно переходить исключительно на американский СПГ, поскольку только он «способен обеспечить им истинную энергетическую безопасность». Соединенные Штаты не пожалеют сил для того, чтобы перерезать газопровод, несущий наше «голубое топливо» в Юго-Восточную Европу. При этом они вполне ожидаемо воздействуют на Софию, как на самое слабое звено в цепочке его поставок, страну с наименее самостоятельной внешней политикой и наиболее управляемой извне властью.

Делая реверансы в сторону Вашингтона, в Болгарии как-то забывают, что сотрудничество с российским «Газпромом» осуществляется по формуле «бери или плати». Во всяком случае, насколько известно, в 2012 году представители «Булгаргаза» подписывали с российским экспортером десятилетний контракт именно на таких условиях. Конечно, на весь объем потребления это правило не распространяется. Но даже если принять за отправную точку то, что она касается 80% законтрактованного Софией «голубого топлива», получится объем в 2,3 миллиарда кубометров, а никак не в 1,5. Следовательно, по сегодняшним ценам европейских хабов за собственные невыполненные обещания и желание пониже «прогнуться» перед Вашингтоном Болгарии придется раскошелиться примерно на 100 миллионов долларов. И закупать при этом все тот же газ в другом месте и по более высокой цене.

Не слишком ли велика выйдет плата за очередную попытку этой страны усидеть на всех стульях сразу?
Александр Харалужный

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