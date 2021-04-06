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Болгария за Россию? Пока София в "шестёрках" США, взывать бессмысленно - эксперт
06 апреля 2021, 23:30 • 35 • Политика
Болгария вступилась за Россию? Военный эксперт Владислав Шурыгин усомнился в этом. Он заметил, что пока София в "шестёрках" США, взывать к благоразумию бессмысленно.
Ранее читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали слова Алексея Арестовича - члена украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе. Тот заявил, что страны НАТО в ходе учений Defender Europe 2021 должны будут отработать сценарий войны против России. Люди же напомнили ему, что француз и немец уже пытались воевать против России. Очевидно же, что Россия никаких вторжений не потерпит.
Но при этом суда иностранных государств постоянно курсируют вблизи Крыма.
Владислав Шурыгин в беседе с Царьградом отметил, что позиция официальной Болгарии идёт вразрез с мнением обычных людей.
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