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Болгария выслала русского дипломата. Причина бездоказательна
01 апреля 2022, 21:30 • 24 • Политика
Советник-посланник Филипп Воскресенский сообщил, что Болгария выслала русского дипломата. Причину назвали, но никаких доказательств представлено не было.
Первому секретарю посольства России в Софии дали 72 часа, чтобы покинуть Болгарию.
Филипп Воскресенский сообщил, что русский дипломат был вызван в Министерство иностранных дел Болгарии вечером 1 апреля. Там ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата.
В болгарском ведомстве объяснили причину высылки. Якобы первый секретарь посольства России вёл деятельность, которая несовместима с его дипломатическим статусом.
"Никаких доказательств нам не предоставили", - приводит ТАСС слова Воскресенского.
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