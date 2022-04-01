Болгария выслала русского дипломата. Причина бездоказательна

Советник-посланник Филипп Воскресенский сообщил, что Болгария выслала русского дипломата. Причину назвали, но никаких доказательств представлено не было.

Первому секретарю посольства России в Софии дали 72 часа, чтобы покинуть Болгарию.

Филипп Воскресенский сообщил, что русский дипломат был вызван в Министерство иностранных дел Болгарии вечером 1 апреля. Там ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата.

В болгарском ведомстве объяснили причину высылки. Якобы первый секретарь посольства России вёл деятельность, которая несовместима с его дипломатическим статусом.

"Никаких доказательств нам не предоставили", - приводит ТАСС слова Воскресенского.