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Болгария вновь предала Россию: Двух русских дипломатов объявили персонами нон грата
02 марта 2022, 19:30 • 199 • Политика
МИД Болгарии объявил двух дипломатов России персонами нон грата, сообщили в посольстве в Софии.
Болгария присоединилась к дипломатическим санкциям США. МИД Болгарии объявил двух дипломатов России персонами нон грата. Об этом рассказали в русском посольстве в Софии.
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