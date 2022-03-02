Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается...
Главная / Политика

Болгария вновь предала Россию: Двух русских дипломатов объявили персонами нон грата

02 марта 2022, 19:30  •  199 • Политика
МИД Болгарии объявил двух дипломатов России персонами нон грата, сообщили в посольстве в Софии.
Болгария присоединилась к дипломатическим санкциям США. МИД Болгарии объявил двух дипломатов России персонами нон грата. Об этом рассказали в русском посольстве в Софии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


199
Источник
Похожие новости
02 марта 2022, 11:15
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
02 марта 2022, 02:10
Яркая вспышка и "гриб" на горизонте: Нашлось объяснение мощному взрыву под Харьковом
02 марта 2022, 08:05
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предательстве экс-министра
02 марта 2022, 02:10
Не удар, а взрыв: Готовится ядерная катастрофа
02 марта 2022, 09:21
Как разрывали Россию на высшем уровне: Онемел даже президент США
02 марта 2022, 09:21
Падение киевского режима. Знаковые победы русских: Главное о спецоперации в прямой трансляции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2022, 03:10
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью десантников
28 февраля 2022, 02:40
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановку на Украине
26 февраля 2022, 01:25
Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
25 февраля 2022, 13:45
"Поворотный момент в истории Европы": Меркель сделала заявление об Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.