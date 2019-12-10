Болгария усилила позиции России в газовом споре с Украиной

Автор:

Латышев Сергей

Болгария готова обеспечить с начала 2020 года поставки российского газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода «Турецкий поток», если его транзит через территорию Украины прекратится. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов в опубликованном в понедельник интервью газете «24 часа».

Данное заявление Софии означает, что позиции России в сложнейших переговорах по газу с Украиной стали сильнее, а Греция может не беспокоиться, что лишится зимой доступа к газу из-за резкого роста цен на него в условиях прекращения российского газового транзита через Украину.

По словам Малинова, 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, соединивший «Турецкий поток» с «Болгарским потоком». Уже на этой неделе «Булгартрансгаз» начнёт заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция – на своём 140-километровом участке. Предполагается, что болгары будут готовы к 15 декабря, турки – к 20 декабря. Это означает, что в январе Греция и Северная Македония не останутся без российского газа, от которого критически зависят. А к 31 мая, согласно исполнительному директору «Булгартрансгаза», завершится прокладка труб до сербской границы на участке протяжённостью в 308 километров.

Болгария долго просила, потом тянула время, но, наконец, энергично строит газопровод для приёма российского газа через «Турецкий поток». Фото: RGtimeline / Shutterstock.com

В Сербии тоже кипит работа

Сербский участок строится рекордными темпами и уже готов почти на 90%. С лета 2020 года поставки в Сербию по данному газопроводу смогут осуществляться в объеме 8,75 миллиона кубометров газа в день.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая из них предназначена для поставок российского газа потребителям в Турции, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, а также Венгрии и Италии. Официальный запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января 2020 года в Стамбуле при участии президента России Владимира Путина.

Почему Путин «наехал» на Болгарию?

Интервью Малинова состоялось после того, как премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не согласился на днях с критикой Владимира Путина насчёт того, что София по причине внешнего давления сознательно затягивает строительство «Болгарского потока». Премьер Болгарии признал, что строительство задерживалось, потому что было необходимо завершить «многочисленные процедуры» ЕС, но сейчас «мы строим в среднем пять километров в день». Борисов не сомневается, что когда всё будет закончено, Болгария станет «единственной быстрой и хорошей альтернативой» для российского газа. Он определённо имел в виду, что Украина не является «хорошей альтернативой».

Премьер Болгарии Бойко Борисов не намерен повторять ошибок своих предшественников, очень дорого обошедшихся стране. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

В свете прозвучавших оправданий Софии стало понятным, почему Путин публично озвучил свои претензии к Болгарии по данному вопросу. Во-первых, чтобы не сбавляли темпов. Во-вторых, чтобы болгары не думали вновь прогибаться под американцев, что Москва им на этот раз уже не простит. В-третьих, претензии к Болгарии были рассчитаны на сербские уши. Получить этой зимой российский газ в случае практически неизбежного прекращения транзита через территорию Украины Сербии будет сложнее других, и там должны поэтому знать, что виноваты в этом их соседи-болгары вместе с Брюсселем, которые долго тянули время.

Общая картина внушает оптимизм

Одновременно поступает информация о том, что завершение «Северного потока – 2» возобновилось ударными темпами после отказа Дании от саботажа проекта. Участвующие в укладке труб иностранные компании спешат сделать как можно больше, пока не подоспели в конце декабря жёсткие американские санкции. Потому что после этим, похоже, придётся заниматься российской компании, которая технологически не сможет делать ту же работу так же быстро. Но даже в этом случае для завершения проекта потребуется всего несколько месяцев.

Таким образом, успешный обход Россией Украины с севера и юга (первые очереди обоих газопроводов уже действуют) резко суживает возможности Киева для шантажа Москвы и сводит почти на нет значение Украины как страны-транзитёра российского газа в Европу. На это также работают созданнные во многих европейских странах газовые хранилища и терминалы по приёму СПГ после драматических событий 2009 года, когда почти весь январь Европа сидела по вине Киева без российского газа.

Только благодаря этой новой ситуации Украина может не решиться в последний момент пресечь транзит газа из России в Европу с 1 января 2020 года, согласившись на разумные условия хозяйственных отношений с «Газпромом», готовым сохранить часть украинского транзита в случае адекватных цен за прокачку голубого топлива.