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Болгария требует от (Северной) Македонии признать, что македонского языка не существует

23 мая 2020, 10:55  •  20 • В мире
«Если цена членства в ЕС – не быть македонцем… такое членство нам не нужно»
Бывшая югославская республика Македония, добившись вступления в НАТО согласием с требованиями Греции изменить своё название путём добавления к нему слова «северная», столкнулась с новой проблемой.
Болгарские власти потребовали от Скопье официально признать, что македонского языка не существует. Есть лишь македонский диалект болгарского языка. В противном случае София не допустит, чтобы Северная Македония стала членом Евросоюза.
Этот «нюанс» македонское правительство держало в секрете от сограждан. Замруководителя македонской националистической партии VMRO-DPMNE Александр Николоски обвинил премьера Зорана Заева в том, что он утаил критически важную информацию о перспективах евроинтеграции страны.
«Народ хочет и должен знать, согласен ли Заев с тем, что мы говорим на не македонском языке. Он должен сказать, согласен ли он с уничтожением македонского народа и македонской истории. И согласен ли он поддаться этому шантажу и самое главное, что он собирается предпринять, чтобы это предотвратить?»
– возмущается Николоски.
«Если цена членства в ЕС – не быть македонцем… такое членство нам не нужно»,
– заявил президент Северной Македонии Стево Пендаровский.
Греция требовала от Македонии назваться Северной Македонией, чтобы у Скопье не было претензий на греческую Македонию. Теперь Болгария требует прекратить рассуждать о македонском меньшинстве и македонском языке, чтобы у Скопье не было претензий на земли Болгарии.
Македонцы и географически, и в культурном отношении занимают среднее положение между сербами и болгарами, будучи ближе к последним. Македонский язык признаётся болгарской лингвистической наукой второй литературной нормой болгарского языка.
Казус Македонии – показатель усиливающихся межэтнических противоречий в Европе, несмотря на лозунги об интеграции и общей судьбе европейских народов.
В Северной Македонии, кстати, далеко не все отрицают, что они болгары. Так, первый министр иностранных дел независимой Македонии (после распада Югославии) Денко Малески заявлял, что в начале ХХ в. македонцев и болгар считали одним народом.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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