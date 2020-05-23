Болгария требует от (Северной) Македонии признать, что македонского языка не существует

«Если цена членства в ЕС – не быть македонцем… такое членство нам не нужно»

Бывшая югославская республика Македония, добившись вступления в НАТО согласием с требованиями Греции изменить своё название путём добавления к нему слова «северная», столкнулась с новой проблемой.

Болгарские власти потребовали от Скопье официально признать, что македонского языка не существует. Есть лишь македонский диалект болгарского языка. В противном случае София не допустит, чтобы Северная Македония стала членом Евросоюза.

Этот «нюанс» македонское правительство держало в секрете от сограждан. Замруководителя македонской националистической партии VMRO-DPMNE Александр Николоски обвинил премьера Зорана Заева в том, что он утаил критически важную информацию о перспективах евроинтеграции страны.

«Народ хочет и должен знать, согласен ли Заев с тем, что мы говорим на не македонском языке. Он должен сказать, согласен ли он с уничтожением македонского народа и македонской истории. И согласен ли он поддаться этому шантажу и самое главное, что он собирается предпринять, чтобы это предотвратить?»

– возмущается Николоски.

«Если цена членства в ЕС – не быть македонцем… такое членство нам не нужно»,

– заявил президент Северной Македонии Стево Пендаровский.

Греция требовала от Македонии назваться Северной Македонией, чтобы у Скопье не было претензий на греческую Македонию. Теперь Болгария требует прекратить рассуждать о македонском меньшинстве и македонском языке, чтобы у Скопье не было претензий на земли Болгарии.

Македонцы и географически, и в культурном отношении занимают среднее положение между сербами и болгарами, будучи ближе к последним. Македонский язык признаётся болгарской лингвистической наукой второй литературной нормой болгарского языка.

Казус Македонии – показатель усиливающихся межэтнических противоречий в Европе, несмотря на лозунги об интеграции и общей судьбе европейских народов.

В Северной Македонии, кстати, далеко не все отрицают, что они болгары. Так, первый министр иностранных дел независимой Македонии (после распада Югославии) Денко Малески заявлял, что в начале ХХ в. македонцев и болгар считали одним народом.