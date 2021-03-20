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Болгария снова грозит России: Премьер Борисов нацелился на наших дипломатов

20 марта 2021, 19:55  •  106 • Политика
Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата. "В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами", - сказал Бойко Борисов.
Болгария намерена снова объявить российских дипломатов нежелательными персонами, обвинив их в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Глава правительства даже не стал скрывать, что это является своеобразной показательной акцией. Он подчеркнул, что Болгария уже неоднократно демонстрировала России свою "дружбу", например в вопросе строительства газопровода "Балканский поток", однако не позволит Кремлю шпионить за НАТО.
В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами,
- заявил Бойко Борисов.
В качестве доказательств прокуратура Болгарии представила некие аудиозаписи и видеоматериалы, сделанные при помощи спецсредств. Они якобы подтверждают противоправные действия российских дипломатов.
В посольстве России потребовали прекратить все спекуляции до суда по этому делу. Также российское представительство выступило с требованием перестать политизировать ситуацию.

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