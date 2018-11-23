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Болгария с оговорками объявила о готовности присоединиться к «Турецкому потоку»

23 ноября 2018, 03:54  •  72 • В мире
Министр энергетики страны Теменужка Петкова отметила, что Болгария готова к реализации проекта «Турецкий поток», но с оговорками, что при строительстве будет соблюдены условия европейского законодательства.
Она отметила, что на данный момент София ждет ответа от «Газпрома» по поводу дальнейшей реализации проекта.
Министр энергетики подчеркнула, что для Болгарии чрезвычайно важно сохранить стратегические позиции на европейской газовой карте. В том числе, указала Петкова, важно и обеспечить безопасность поставок топлива. Кроме того, Болгария на данный момент продолжает работу над концепцией газораспределительного центра.
Отметим, что накануне стало известно, что поставки газа по «Турецкому потоку» будут идти через Словакию, Венгрию, Сербию и Болгарию.
Ранее лидеры России и Турции по видеосвязи приняли участие в церемонии завершения строительства морской части «Турецкого потока».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган заявили о завершении строительства морского участка «Турецкого потока». В ходе мероприятия Эрдоган отметил, что с геополитической точки зрения проект имеет историческую значимость.

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