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Болгария продолжит покупать у России нефть и газ

10 марта 2022, 10:35  •  21 • В мире
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что хотя его страна и поддерживает антироссийкие санкции, в случае введения эмбарго на импорт российской нефти и газа она потребует для себя исключения из правила, так как не в состоянии обойтись без российских энергоносителей.
«Болгария поддержит все принимаемые меры, потому что мы действительно против войны, но для этих двух позиций (нефти и газа) мы, может, попросим исключения. У нас нет альтернативы, мы слишком зависимы», - подчеркнул Петков.
Болгария зависима не столько от российских энергоресурсов, сколько от политического диктата Брюсселя и Вашингтона, в том числе в деле расширения НАТО на восток и втягивания Киева в орбиту политики Запада. Сейчас в Болгарии размещены 35 тыс.беженцев с Украины. При этом болгарская диаспора на Украине отличается заметными пророссийскими настроениями.
После присоединения к ЕС болгарская авиакосмическая отрасль перестала существовать, были введены существенные ограничения на производство табака, косметики и знаменитого болгарского розового масла. Из промышленной страны Болгария превращается в сельскохозяйственную.
Разрыв отношений с российским энергетическим сектором приведёт к колоссальной инфляции. К 2024 году София планирует присоединиться к еврозоне. Петков по этому поводу предупредил, что инфляция в стране может повыситься до среднеевропейского уровня. Отказ от нефти и газа из России подстегнут инфляцию ещё больше.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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