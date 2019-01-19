Болгария передала российского хакера в США

Обвиняемый в кибермошенничестве гражданин России был экстрадирован из Болгарии в США

Гражданина России Александра Жукова экстрадировали из Болгарии в США, где он обвиняется в компьютерном мошенничестве.

Как сообщает российское посольствов Вашингтоне, в офисе прокурора Восточного округа Нью-Йорка подтвердили факт передачи А. Жукова властям США 18 января. Ему уже предъявлены обвинения. Суд будет рассматривать дело о сговоре с целью кибермошенничества. Сейчас русский хакер находится я в бруклинской тюрьме.

В посольстве заверили о скором посещении дипломатами соотечественника, они постараются показать ему максимальное содействие.



Накануне власти США подали иск в суд, в котором обвиняют российских и украинских хакеров в том, что они похищали финансовую информацию корпораций и продавали ее биржевым игрокам. В результате мошеннической схемы им удалось незаконно нажиться на сумму $4,1 млн.