Болгария отказывается размещать у себя военно-морскую базу НАТО

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов перед своей поездкой в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом заявил, что Болгария не позволит разместить на своей территории военно-морскую базу НАТО.

Борисов напомнил журналистам, как в 2016 г. он отказался подписать документы, подготовленные Румынией для открытия в Болгарии под эгидой НАТО совместной военно-морской базы Болгарии, Турции и Румынии, потому что Чёрное море должно быть исключительно морем «парусников, туризма и мира».

С критикой на болгарского премьера обрушились представители Атлантического совета в Болгарии. Отказ премьера принять в болгарских портах корабли НАТО они назвали стратегически недальновидным и неприемлемым для его ранга. Такая позиция оправданна для нейтрального государства, балансирующего между Россией и НАТО, но не для Болгарии, которая стремится к укреплению партнёрства в рамках альянса, заявили в Атлантическом совете.

Сегодня политика Софии имеет ряд отличий от политики, которую проводил прежний президент Росен Плевнелиев. Тот на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в 2016 г. согласился на размещение базы в рамках политики Запада по укреплению восточного фланга НАТО.

Это «укрепление» нацелено на милитаризацию Черноморского региона с привлечением военно-морских сил Болгарии, Румынии, Турции. Улавливая, однако, происходящие изменения геополитического баланса сил в мире, болгарское руководство рискнуло отказаться от натовских баз на своей территории.