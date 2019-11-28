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Болгария отказывается размещать у себя военно-морскую базу НАТО

28 ноября 2019, 20:39  •  44 • Война
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов перед своей поездкой в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом заявил, что Болгария не позволит разместить на своей территории военно-морскую базу НАТО.
Борисов напомнил журналистам, как в 2016 г. он отказался подписать документы, подготовленные Румынией для открытия в Болгарии под эгидой НАТО совместной военно-морской базы Болгарии, Турции и Румынии, потому что Чёрное море должно быть исключительно морем «парусников, туризма и мира».
С критикой на болгарского премьера обрушились представители Атлантического совета в Болгарии. Отказ премьера принять в болгарских портах корабли НАТО они назвали стратегически недальновидным и неприемлемым для его ранга. Такая позиция оправданна для нейтрального государства, балансирующего между Россией и НАТО, но не для Болгарии, которая стремится к укреплению партнёрства в рамках альянса, заявили в Атлантическом совете.
Сегодня политика Софии имеет ряд отличий от политики, которую проводил прежний президент Росен Плевнелиев. Тот на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в 2016 г. согласился на размещение базы в рамках политики Запада по укреплению восточного фланга НАТО.
Это «укрепление» нацелено на милитаризацию Черноморского региона с привлечением военно-морских сил Болгарии, Румынии, Турции. Улавливая, однако, происходящие изменения геополитического баланса сил в мире, болгарское руководство рискнуло отказаться от натовских баз на своей территории.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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