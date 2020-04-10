Болгария: осквернение памятника советским освободителям и героизация коллаборационистов

В болгарском городе Добрич осквернён памятник советским воинам-освободителям в парке Святого Георгия. На памятнике нацарапали: «Смерть оккупантам», «Смерть СССР», «Смерть коммунизму».

Монумент, у подножия которого покоятся останки советских военнослужащих, павших за освобождение Болгарии, появился в 1950-х годах в знак благодарности болгарского народа. Сам город с 1949 по 1990 год носил имя советского полководца, Героя Советского Союза, Народного героя Югославии и Героя Народной Республики Болгария маршала Ф.И. Толбухина. Под командованием Толбухина 3-й Украинский фронт в сентябре 1944 г. первым вступил на болгарскую землю, за неделю очистив её от гитлеровцев и их приспешников.

После превращения социалистической Болгарии в капиталистическую болгарские союзники Гитлера были объявлены национальными героями. В докладе МИД РФ «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» приводятся тому доказательства.

В 2014 г. в с. Долни-Пасарел открыт памятник болгарскому коллаборационисту военному лётчику Д. Списаревскому, погибшему в бою с англо-американской авиацией. Чествование памяти Списаревского проводится ежегодно с 2006 г., с 2016 г. – в виде факельного шествия. В 2018 году командование ВВС Болгарии провело марш-бросок памяти Списаревского, болгарские военнослужащие возложили цветы к месту его гибели.

В 2000 г. в Болгарии был принят закон «О признании коммунистического режима преступным», а в 2016 г. – поправку к нему с запретом публичной демонстрации советской символики. Это спровоцировало рост антисоветских и антироссийских настроений и волну актов вандализма. Только памятник Советской армии в Софии в 2017-2018 гг. оскверняли четыре раза.

В Болгарии свободно продаётся Mein Kampf Гитлера и произведения болгарских националистов, отрицавших холокост. С 2001 года действует Болгарский национальный союз – идеологический наследник фашистской организации "Союз болгарских национальных легионов" 1932-1944 годов. С 2011 г. в стране отмечают «день памяти жертв коммунистического режима», к которым зачастую причисляют коллаборационистов, сотрудничавших с гитлеровским режимом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя факт осквернения памятника в Добриче, призвала болгарские власти расследовать преступление и наказать виновных.