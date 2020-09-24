Болгария не предоставила доказательств шпионажа дипломатов РФ. Готовится зеркальный ответ

В российском посольстве в Болгарии сообщили, что София не предоставила доказательств причастности дипломатов к шпионажу. Как говорится в сообщении дипмиссии в Facebook, данных, подтверждающих "осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было".

Потому Москва оставляет за собой право зеркально ответить на выпад Софии.

При этом, добавили в посольстве, высылка российских дипломатов безосновательна и "не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений".

Ранее в МИД Болгарии сообщили о двух гражданах РФ, которым было предписано покинуть страну в течение трёх суток.

В частности, в ведомстве заявили, будто двое представителей РФ с 2016 года собирали секретные данные.

По сведениям болгарского МИД, речь идёт об информации о модернизации болгарской армии и военно-промышленном комплексе страны. Эти данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали российской военной разведке в Москву, гласит заявление болгарской прокуратуры.