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Болгария не может простить России своих ошибок

27 мая 2020, 09:55  •  192 • Аналитика
© Depositphotos / nstanev
В Болгарии вновь припомнили обиды, нанесенные Москвой. В частности, там весьма популярно представление, что Россия принципиально игнорирует роль болгар в просвещении славян, создании кириллической письменности и, как следствие, русской литературы.
На этот раз поводом послужила выставка, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры и размещенная перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии. Писатель и журналист Огнян Стамболиев опубликовал гневную статью, в которой возмутился тем, что "русские вместо того, чтобы благодарить нас, до сих пор скрывают и даже полностью отрицают роль и значение болгар в крещении и создании их литературы".
В качестве особо вопиющего факта автор указал "вызов", брошенный Болгарии Владимиром Путиным, якобы публично заявившим, что "алфавит братьев Кирилла и Мефодия пришел из… Македонии".
В данном случае употребление частицы "якобы" принципиально, поскольку на самом деле российский президент подобного просто не говорил.
Ровно три года назад вокруг слов Путина на эту тему действительно разразился громкий скандал, в котором резкими высказываниями, схожими с нынешними словами Стамболиева, отметилось государственное руководство Болгарии чуть ли не в полном составе. В мае 2017 года российский лидер, встречаясь с коллегой из Македонии (тогда еще не Северной), среди прочего отметил, что "письменность пришла к нам как раз с македонской земли".
Формулировка абсолютно корректная, о чем заявил и российский МИД, поскольку "еще во времена Римской империи регион, где впоследствии родились и работали Св. Кирилл и Мефодий, именовался Македонией". И уж, разумеется, никто в России не пытается отрицать вклад Первого Болгарского царства в дело создания славянской письменности, поскольку "это бы противоречило историческим фактам".
Более того, именно такую формулировку (с отсылкой не к государственной принадлежности, а к историко-географической области, где происходили события) можно считать наиболее политически аккуратной.
У региона, ныне поделенного между Грецией, Северной Македонией и Болгарией, весьма бурная история, которую три страны за последние десятилетия успешно превратили в минное поле, где распределяют между собой события более чем тысячелетней давности. История с переименованием Македонии в Северную Македонию под давлением Греции, недовольной "узурпацией" имени ее исторической провинции, — в том же ряду, что и стремление Болгарии "приватизировать" создание кириллицы.
Неустанная и бескомпромиссная борьба трех стран за собственное великое прошлое смотрится особенно эффектно на фоне их довольно удручающего настоящего. Греция превратилась в символ социально-экономической деградации Южной Европы. Северная Македония отказалась от собственного имени ради вступления в НАТО (только после этого Афины перестали блокировать процесс). Болгария же среди новых членов ЕС стала, пожалуй, самым ярким примером саморазрушения и демонтажа собственной экономики в угоду Брюсселю.
И да, все три случая сопровождаются усилением антироссийской политики с тщательным подсчетом нанесенных Россией обид и травм. Самые разные скандалы — от шпионских до религиозных — уже почти привычно сотрясают отношения Москвы со странами "македонских земель".
Обычно это принято списывать на вредоносное влияние Запада и особенно США, которые манипулируют младшими партнерами, настраивая их против Кремля. Встречаются также мнения, что Россия в принципе напрасно когда-либо рассматривала эти государства как дружественные и братские, на протяжении веков оказывая им огромную помощь: мол, не делай добра — не получишь зла.
Однако есть подозрение, что в нынешнем раздражении Восточной Европы или Греции Россией немалую роль играет то, что наша страна служит для них доказательством ошибочности сделанного выбора и немым укором в предательстве — не ее, а самих себя.
Прошлые социально-экономические и политические успехи Западной Европы породили у многих ее соседей на востоке и юго-востоке своего рода комплекс неполноценности и второсортности. В результате там появился на свет идеологический уродец, в котором твердая прозападная ориентация и сопровождающая ее добровольная униженность ради приобщения к "столбовой дороге" человечества компенсируются гипертрофированной гордостью нации за великие достижения прошлого — иногда вполне реальные, нередко мифические, а порой просто выдуманные на пустом месте. В последнем, например, особенно преуспела Украина.
И до определенного момента все было неплохо. Окружающий мир подтверждал правоту сделанного ими не просто политического, а прямо-таки цивилизационного выбора.
Все изменилось, когда низвергнутая с геополитического олимпа и пребывающая в тотальном ничтожестве Россия вернулась на новом витке развития и державного влияния — не отрекшаяся от себя, отказывающаяся играть по чужим правилам и не просто живущая сладкими воспоминаниями о былом величии, а прямо здесь и сейчас вновь творящая историю. Это причиняет огромную боль множеству стран, с которыми Россию веками связывает культурная и историческая близость, поскольку одним своим существованием дает им понять, что с их стороны все — саморазрушение и самоуничижение, деградация и присягание на верность Западу — было напрасно.
Отсюда такая болезненная и обостренно-политическая реакция соседей на то, что из России видится актуальным в основном для ученых, будь то происхождение славянской письменности для Болгарии или особенности взаимоотношений православных церквей для Греции. Да потому что у них больше почти ничего не осталось. Прочее сознательно, собственными руками и с энтузиазмом отправили в топку мировой политики. Ну а поскольку возникает естественная потребность кого-то за все неприятные переживания и процессы обвинить, то, конечно, Россия для этого подходит прекрасно.
Ведь это куда удобнее, нежели принять на себя ответственность за собственные решения и поступки.
Спутник эрудита
Как Кирилл и Мефодий славян грамоте учили
24 мая, 11:04

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