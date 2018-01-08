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Болгария – заложница турецко-европейской игры

08 января 2018, 14:39  •  254 • В мире
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на встрече в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и турецким премьером Бинали Йылдырымом заявил о заинтересованности Софии в нормализации отношений на линии Брюссель – Анкара.
Итог встречи подвёл Йылдырым, подчеркнувший, что существующие проблемы не разделяют, а объединяют Турцию и Болгарию. И был прав, поскольку Турция и Болгария, каждая по-своему, стали заложницами политики Евросоюза в Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
Болгария не может себе позволить ссориться с Турцией. После заявлений французского президента Эммануэля Макрона об отсутствии у Турции перспектив членства в ЕС, София пытается минимизировать возможный ущерб от возможных ответных действий Анкары. Ведь Эрдоган ответил Макрону, что Брюссель сам толкает Турцию на ответные шаги, заставляя её с 1963 года ждать членства в ЕС.
«Ответными шагами» могут быть и манипуляции Турции с потоками ближневосточных мигрантов в Европу, и самостоятельные действия в странах Черноморского региона. Если Турция откроет миграционные шлюзы, нелегалы толпами хлынут на территорию Болгарии, раздавив её слабую экономику.
Визит Борисова в Турцию был приурочен к открытию отреставрированной в Стамбуле болгарской церкви св. Стефана. В ответ Эрдоган, толкующий об «объединении религий», выразил пожелание о реставрации в Болгарии мечетей и исторических памятников мусульманского присутствия. Однако болгарам, пребывавшим под турецким игом полтысячи лет, это не на пользу. За это время болгарская земля обросла многими следами исламского присутствия. Их реставрация равнозначна восстановлению памяти о турецком господстве и забвению освободительной борьбы болгар вместе с русскими против Османской империи.
Для Болгарии, где проживает полмиллиона турок, это весьма чувствительный вопрос. На парламентских выборах 2017 года Анкара открыто призывала болгарских турок голосовать за ассоциацию турецких партий ДОСТ, репетируя восстановление своего влияния в отдельно взятой балканской стране. Турецкий фактор в болгарской политике, видимо, будет продолжать усиливаться.
Соб. корр. ФСК

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