«Болезненный момент»: почему Вашингтон обеспокоен модернизацией российской армии

Соединённые Штаты не прекращают обвинять Россию в проявлении агрессии. В частности, опасения Вашингтона вызывают высокие темпы модернизации российских вооружённых сил. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, назвав Москву «наибольшей угрозой» для Европы. Однако, по мнению экспертов, за «страхами» Америки по поводу растущей военной мощи РФ кроется стремление нарастить объёмы финансирования собственной оборонной сферы. В причинах и следствиях антироссийской риторики разбирался RT.

Россия представляет наибольшую угрозу для Европы, и НАТО предпринимает усилия для сдерживания восточного соседа. Об этом 15 января заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая перед журналистами в Брюсселе накануне заседания Военного комитета НАТО. Открывшееся 16 января заседание комитета посвящено анализу операций альянса, а также выработке эффективной тактики реагирования военного блока на внешние вызовы.

Серьёзную обеспокоенность НАТО вызывают темпы, которыми Россия модернизирует свои Вооружённые силы, отметил Данфорд, отвечая на вопросы журналистов.

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на капиталовложения, которые за последние 10 лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — заявил американский генерал.

Беззаботность сегодня неуместна, считают в Пентагоне. «Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в том положении, в каком мы сейчас находимся», — подчеркнул Данфорд.

«Вызов американскому могуществу»

Генерал Джозеф Данфорд нередко высказывается по вопросам взаимоотношений с Россией. Например, выступая в ноябре прошлого года во Флетчеровской школе права и дипломатии при Университете Тафтса в Массачусетсе, он отметил рост военного потенциала России и КНР, «размывающий» военное превосходство США. Речь, в первую очередь, идёт о противостоянии в киберпространстве, средствах радиоэлектронной борьбы, противокорабельных крылатых и баллистических ракетах. Москва и Пекин стремятся ограничить американское присутствие в Тихоокеанском регионе и Европе, считают в Пентагоне.

Эта точка зрения отражена и в официальных документах США. Например, в обнародованном ранее «Пособии по российскому военному делу нового поколения», предназначенном для ВС США, говорилось, что современные российские вооружения очень далеко ушли от советских образцов. В обновлённой Стратегии национальной безопасности США, принятой администрацией Дональда Трампа, в числе ключевых угроз названы именно Россия и Китай, а также КНДР и Иран.

В вину Москве американская сторона ставит то, что страна стремится увеличить свой военный потенциал, а также пытается якобы взять под свой контроль информационное поле. Таким образом, она «бросает вызов американскому могуществу», говорится в документе.

«Она (Россия. — RT) продолжает угрожающее поведение по отношению к соседям, в том числе размещая свои ядерные арсеналы и разворачивая наступательные вооружения», — говорится в стратегии.

Следует отметить, что в отличие от США, Россия размещает средства ПРО наземного базирования и ядерные вооружения только в пределах собственных границ.

Армия нового поколения

Высказывания американских военных и политиков о масштабном переоснащении российской армии во многом соответствуют действительности. Москва не скрывает своих планов по превращению ВС РФ в армию нового поколения. Речь в первую очередь идёт о качественном, а не количественном скачке. Об этом, в частности, заявил Владимир Путин, выступая в декабре на коллегии Минобороны.

22 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

© Михаил Климентьев / РИА Новости

Особую обеспокоенность российской стороны вызывают действия НАТО и США вблизи границ РФ, наращивание альянсом военной инфраструктуры и глобальной системы ПРО. Отдельный вопрос — усилия Вашингтона по разрушению Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

Технологическое отставание в оборонной сфере в столь напряжённой военно-политической ситуации было бы для России недопустимо. К концу 2017 года доля современных вооружений в российской ядерной триаде достигла 79%, а к 2021 году запланировано довести этот показатель до 90%, заявил Владимир Путин.

«Речь идёт о ракетных комплексах, способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны», — пояснил президент России.

По данным Минобороны РФ, в целом на сегодняшний день доля новейшей техники в вооружённых силах составляет 59,5%. Например, ВКС оснащены новыми вооружениями на 73%, ВМФ — на 53%. Ведутся работы как по созданию новых вооружений и техники, — например, танк Т-14 «Армата» — так и по модернизации существующих моделей. В частности, имеется ввиду подготовка к серийному производству стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 — новой модификации легендарного «Белого лебедя».

Танк Т-14 «Армата»

© Илья Питалёв / РИА Новости

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, есть несколько причин, по которым американские политики и военные регулярно обвиняют Москву в излишней воинственности.

«Во-первых, сейчас завершается осознание американской элитой того факта, что Россия вернула себе статус великой военной державы. Это болезненный момент для американской стороны, ведь ещё пять-шесть лет назад все американские газеты писали о «нафталиновом» и ржавом российском вооружении», — отметил Евстафьев в интервью RT.

Кроме того, сама атмосфера, сложившаяся в американском обществе, вынуждает политиков, военных и экспертов следовать в общем русле и высказываться о «российской агрессии».

«Политик, не высказавшийся о поползновениях России по подрыву евроатлантического единства, вызывает в США подозрения», — пояснил Евстафьев.

Однако самым важным мотивом, по мнению эксперта, является всё же стремление нарастить объёмы финансирования оборонной сферы.

«Сейчас в США начинается «распил» оборонного бюджета на ближайшие десять лет, — пояснил эксперт. — Естественно, что военные заинтересованы в том, чтобы выбить для себя максимальное финансирование. Это непросто, учитывая те громкие скандалы, которыми сопровождались многие дорогостоящие проекты по созданию новейших вооружений. Например, прямо сейчас развивается скандал вокруг новейшего эсминца USS Zumwalt. В этих условиях разговоры о российской угрозе являются идеальным лоббистским и пропагандистским средством».

Напомним, новейший эсминец-невидимка Военно-морских сил (ВМС) США USS Zumwalt былд спущен на воду в 2016 году, на его строительство было потрачено $4,4 млрд. Однако во время испытаний судно не раз выходило из строя по техническим причинам, последняя поломка произошла в середине декабря 2017 года.

Эсминец-невидимка Военно-морских сил (ВМС) США USS Zumwalt

© U.S. Navy

О том, что антироссийская риторика активно используется американцами для наращивания собственных оборонных расходов в интервью RT заявил и руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Джозеф Данфорд не случайно снова поднял тему «российской угрозы». Эта риторика активно используется для оправдания как наращивания военных расходов в США, так и для давления на европейских союзников, с тем чтобы подтолкнуть их к увеличению оборонных бюджетов. По сути, всё ставится с ног на голову», — пояснил эксперт.

По словам Ермакова, с этого года на реализацию «европейской инициативы по сдерживанию» Пентагон получает рекордную сумму — около $4,6 млрд. Большая часть этих средств будет потрачена на укрепление американского военного базирования в Европе, развития и поддержания военной инфраструктуры.

«Эти расходы также нуждаются в обосновании», — уточнил эксперт.

Дональд Трамп ещё во время предвыборной кампании объявил одной из ключевых целей своей политики модернизацию американской армии при наращивании оборонного бюджета. В декабре президент США утвердил военный бюджет США на 2018 год в размере $692 млрд. Отдельная статья оказалась посвящена борьбе с «российской угрозой». Для сравнения: в 2017 году на оборону было выделено $618,7 млрд.

«Ходят по грани»

При этом именно американская сторона последовательно подрывает международные соглашения, ограничивающие рост вооружений и военной напряжённости, считают эксперты. В 2002 году Вашингтон в одностороннем порядке покинул Договор об ограничении систем противоракетной обороны, сославшись на необходимость развивать средства самозащиты.

Как отметил впоследствии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выход США из договора по ПРО стал дестабилизирующим фактором, подталкивающим мир к новой гонке вооружений.

Кроме того, Вашингтон продолжает подрывать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Такую точку зрения высказал ранее Владимир Путин. С одной стороны, США обвиняют в нарушении договора Россию, а с другой — последовательно нарушают условия соглашения, подписанного сторонами в 1987 году. Такой же тактики американская администрация придерживалась незадолго до выхода из договора по ПРО, отметил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Известно, что в США уже ведётся производство ракет-мишеней для тестирования систем ПРО, идентичных баллистическим ракетам средней и меньшей дальности.

«Они уже есть и используются. Их производство в США может свидетельствовать о разработке запрещённых Договором о РСМД технологиях», — подчеркнул российский президент.

Как сообщила в ноябре 2017 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США, в планы Пентагона входит «изучение возможностей» по возрождению арсенала ракет меньшей и средней дальности. В качестве повода для таких действий были названы некие «нарушения» ДРСМД российской стороной.

«На протяжении многих лет США ходят по грани договора о РСМД. — пояснил Евстафьев. — Пример — размещение в Европе систем противоракетной обороны как оборонительного, так и ударного назначения».

Эксперт также отметил, что в США проводились исследования по созданию ракет промежуточной дальности и по разработке целого ряда ракет близких к ракетам средней дальности.

«Но просто выйти из договора США не могут — это очень сильно ухудшит отношения с Европой. Поэтому США пытаются спровоцировать Россию на нарушение ДРСМД», — резюмировал Евстафьев.