«Болезненные последствия»: как введение Китаем пошлин на товары из США повлияет на отношения между странами

Министерство торговли Китая установило ввозные пошлины почти на 130 видов американских товаров. Среди них свинина, составляющая около трети всего импорта из США в денежном эквиваленте. В Пекине полагают, что эта мера заставит Вашингтон отказаться от введённых ранее пошлин на сталь и алюминий. Однако в Белом доме не настроены на сглаживание углов. Напротив, Соединённые Штаты планируют повысить тарифы на китайскую продукцию и ввести ограничения на инвестиции предпринимателей из КНР в американскую экономику. RT разбирался, к чему может привести торговая война между двумя государствами.

Повышение пошлин

Китай повышает пошлины на 128 видов американских товаров. Об этом сообщает официальный сайт Министерства торговли КНР. Теперь тариф на американские фрукты и изготавливаемую из них продукцию (всего 20 наименований) составит 15%.

Продукты из свинины будут облагаться пошлиной в 25%. В списке также орехи, вино, стальные трубы и алюминиевый лом. Особо отмечается, что новые меры касаются только торговли Китая с США и не затронут другие страны.

По информации китайского торгового ведомства, совокупная стоимость товаров, ввозимых в Китай из США по категориям, на которые были подняты тарифы, составляет $3 млрд ежегодно. Из этой суммы примерно треть приходится на свинину. По данным американского Национального совета производителей этого вида мяса, озвученным в марте 2018 года, в прошлом году США экспортировали в Китай мяса и живых свиней на сумму в $1,1 млрд. В 2017 году китайский экспорт в США составил $505 млрд, тогда как Китай импортировал американской продукции на $135 млрд.

Ещё 22 марта 2018 года КНР анонсировала введение дополнительных ограничений на импорт американской продукции в качестве ответа на повышение Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий. 9 марта 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на ввозимые в страну сталь и алюминий до 25% и 10% соответственно, что было негативно воспринято в Пекине. Позднее, в результате переговоров с лидерами ряда стран, Трамп временно приостановил введение новых тарифов для стран ЕС, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи, но не для КНР.

По заявлению Министерства торговли КНР, они надеются, что американские власти после введения ответных мер Китая пойдут на попятную и вернутся к прежним тарифам.

«Для двух крупнейших экономик мира сотрудничество — единственный верный выбор», — подчёркивают в Пекине.

«Этими мерами Китай демонстрирует принципиальную позицию: он будет отвечать и постарается сделать так, чтобы ответные меры стали чувствительными для американцев», — отметил в интервью RT заместитель директора института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев.

По словам эксперта, пока трудно сказать, для какой из стран станет более болезненным торговый конфликт, поскольку способы давления друг на друга далеко не исчерпаны.

«Это ещё не все ответные меры, которые обе стороны могут применить», — подчеркнул политолог.

Рычаги давления

22 марта 2018 года Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней подготовить список китайских товаров, на которые можно ввести новые пошлины. По словам Трампа, планируется повысить тарифы на импортируемую из Китая продукцию стоимостью около $60 млрд в год. Новые меры в торговой войне двух стран должны, по мнению американской администрации, стать ответом на нарушение КНР американских прав на интеллектуальную собственность.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Кроме того, США планируют ввести ограничения на инвестиции китайских предпринимателей в американскую экономику. Китайское посольство в Вашингтоне, в свою очередь, заявило, что Пекин «будет защищать свои законные интересы до конца».

«Мы не боимся и не будем избегать торговой войны», — подчеркнули китайцы.

«Китай более зависим от США, — заявил в интервью RT заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян. — Для него рынок США — самый главный и самый большой, который потерять он не может. Для США Китай — один из рынков».

В то же время взаимозависимость обеих стран в экономической области, по словам эксперта, уже привела к тому, что антикитайские меры, вводимые администрацией Трампа, гораздо слабее, чем те, что он обещал во время своей предвыборной кампании.

Специалисты отмечают, что пока КНР не ввела ограничения на поставки из США целого ряда товаров, хотя такая возможность была анонсирована ранее. В первую очередь это касается американских соевых бобов, треть которых идёт на китайский рынок.

Как пишет CNN, под ограничения может попасть экспорт в Китай крупы сорго — американских поставщиков могут вытеснить бразильские и аргентинские.

Кроме того, от введения ограничений доступа к китайскому рынку могут пострадать ряд крупных американских корпораций, в первую очередь это Boeing, которого может вытеснить европейский Airbus.

«У Китая есть ещё один рычаг давления на США — он крупнейший из владельцев американских ценных бумаг, — подчеркнул Виктор Супян. — Ведь $1,3 трлн — это огромная сумма».

По словам эксперта, маловероятно, что Пекин начнёт продавать находящиеся в его распоряжении американские облигации, но он может перестать покупать их прежними темпами.

«Это значит, что у американцев будет меньше средств для бюджетных проектов и главного проекта Трампа в ближайшее время — инвестирования в инфраструктуру. А это может иметь весьма болезненные последствия», — считает учёный.

Внутриполитические факторы

Торговая война с Китаем между тем приносит первые политические плоды в самой Америке. Как отмечает Associated Press, в сельских округах, которые поддержали Трампа на выборах 2016 года, растёт скептицизм по отношению к президенту.

«Ответные тарифы Китая могут оказать разрушительный эффект на агропромышленный экспорт США», — заявил AP экономист Moody’s Analytics Адам Кэмминс. По его словам, на передовой торговой войны окажутся Айова и штаты Великих равнин: Канзас, Небраска, Северная и Южная Дакота. Эти штаты обычно поддерживают республиканцев, а в Айове традиционно проходят первые праймериз Республиканской партии в преддверии президентских выборов.

Однако, по мнению Виктора Супяна, возможный урон от торговой войны в сельхозотрасли «не будет иметь каких-то фатальных последствий для следующих выборов и рейтинга Трампа».

«Для Трампа больше плюсов, чем минусов, от того, что он выполняет свои предвыборные обещания и старается установить торговый баланс с Китаем, — подчеркнул политолог.

«Это было одно из важнейших обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании — возвращение производства в США, — пояснил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв.

Он отметил, что значительная часть так называемых китайских товаров на самом деле производятся американскими фирмами, перенёсшими производство в КНР. Теперь Белый дом стремится новыми пошлинами сделать производство тех же товаров внутри страны рентабельным. По его словам, в сочетании с проводимой Трампом налоговой реформой частично эта политика даёт свои плоды.

Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже в Манхэттене

Reuters

© Andrew Kelly

«Многие американские бизнесмены уже изъявили желание, если будут благоприятные возможности, начать процесс инвестирования в Соединённые Штаты», — подчеркнул политолог.

Геополитические противоречия

По словам Андрея Карнеева, определённую роль в текущей торговой войне между Пекином и Вашингтоном играют геополитические противоречия. Этот фактор существенно снижает возможности для взаимных уступок.

«При Си Цзиньпине Китай во многом отходит от прежней политики Дэн Сяопина, когда с целью выхода на западные рынки и получения западных технологий Китай вёл себя максимально осторожно, — подчеркнул политолог. — Теперь Китай не будет вести себя так же гибко, как раньше. Поэтому относительно длинный период взаимного выяснения отношений неизбежен».

Однако, по словам Юрия Супяна, взаимозависимость экономик США и Китая не даст обеим странам зайти слишком далеко.

«То, что сейчас происходит, похоже на торговую войну, звучат грозные заявления, но до нанесения неприемлемого ущерба друг другу дело не дойдёт», — полагает учёный.

Как утверждают эксперты, ранее торгово-экономические отношения всегда служили своеобразным амортизатором американо-китайских геополитических противоречий из-за влияния мощного лобби в Вашингтоне, заинтересованного в торговле с Китаем. Сейчас этот сдерживающий фактор продолжает играть свою роль, но полностью не снимает проблем в двусторонних отношениях, касающихся как экономики, так и геополитических проблем в Южно-китайском море и ситуации вокруг КНДР.

Американский корабль в Южно-Китайском море

© Navy Petty Officer 3rd Class James Vazquez

«Даже экономическая сфера показывает, что отношения на обозримую перспективу остаются напряжёнными, — отметил Андрей Карнеев. — В конце прошлого года американцы в своих программных документах впервые поставили Китай на одну доску с Россией. Это демонстрация того, что американо-китайское соперничество носит глубокий, структурный характер».

Подобной точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв.

«Американо-китайский диалог приобретает негативный характер, — отметил эксперт. — Если при Обаме Китай воспринимался как конкурент гипотетически, то сейчас он уже реальный соперник».