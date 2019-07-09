Болезнь Зеленского называется «Украина»

Автор:

Холмогоров Егор

Отмена телемарафона «Надо поговорить» после публичной истерики украинских националистов, поддержанной президентом Зеленским, внесла новую ясность в политическую ситуацию на Украине накануне проходящих 21 июля парламентских выборов. Для жителей Юго-Востока Украины – русских, русскоязычных, уставших от войны и необандеровского террора, стало очевидно, что с приходом Зеленского ничего, по сути, не изменилось.

Чисто теоретически существовал шанс на то, что Зеленский сможет прочистить майданную политическую атмосферу, когда основой украинской идентичности является антироссийская истерия на совершенно «грузинском» уровне, любые дружественные жесты в сторону России рассматриваются как тяжкое преступление и госизмена, успехи украинской армии измеряются количеством попаданий в донецкие церкви, больницы и детсады, а планку политической благонадёжности определяют крайние радикалы-неонацисты.

За нового президента голосовали те, кто хотел, чтобы этот ужас без конца наконец-то прекратился и страна зажила более-менее нормальной жизнью. Иными словами, за Зеленского голосовала коалиция из тихих обывателей и застенчивых «ватников». Опираясь на неё, новый президент мог бы сказать национал-радикалам решительное «нет», а их «зачистка» (на самом деле не настолько уж они и сильны – и в ВСУ, и даже в силовых структурах многие такую зачистку поддержали бы) принесла бы ему новые политические очки, консолидировала бы вокруг Зеленского те три четверти электората, которые голосовали за него именно как за президента мира и адекватности.

Однако первые же месяцы президентства показали, что на Украине всё идет «как обычно». Пришедший при поддержке пророссийского Юго-Востока президент в течение своего правления сливает эту поддержку в тщетных попытках купить лояльность западенских национал-радикалов. Он делает громкие антироссийские заявления, идёт на всевозможные символические и реальные уступки национал-радикалам, а главное, продолжает поддерживать ситуацию, в которой именно необандеровцы выступают как «ум, честь и совесть» Украины, а остальные должны на них равняться. И Украина продолжает жить в этой атмосфере диктатуры чубатого меньшинства.

Фото: www.globallookpress.com

Так было с Кучмой, так было с Януковичем, и вот Зеленский, прогнувшийся перед ультиматумом об отмене телемоста, вступил в ту же субстанцию.

Результат этого дрейфа всегда один и тот же – президент-мазепа получает в качестве награды за свою измену заслуженный «Орден Иуды» – избиратели Юго-Востока перестают за него голосовать, его самого презирают, и он либо теряет власть, либо вынужден опираться уже исключительно на снисхождение того самого необандеровского меньшинства, а значит скакать под его бандуры и сопелки. Зеленский вступил на этот путь и с него уже вряд ли сможет сойти.

Первой же его расплатой станет неуспех наскоро сколоченной им коалиции на ближайших парламентских выборах.

Фактически история с телемостом сильнее всего ударила именно по электоральным позициям «Слуги народа». Жители Юго-Востока наглядно увидели, что Зеленский это тот же Порошенко, только чуть помоложе, он будет точно так же прогибаться под радикалами, а значит никакого нормального диалога и налаживания отношений с Россией – не будет. А значит – зачем за него голосовать?

Вполне вероятно, что рейтинг «Команды Зе» упадёт ниже символических 40%, а в результате голосования окажется где-то в районе 35%. Это, конечно, тоже немало, но не позволит Зеленскому сколько-нибудь надёжно контролировать Раду. Значительная часть голосов в оставшиеся до выборов две недели перетечёт к «Оппозиционной платформе «За жизнь» Бойко и Медведчука, а может быть, что-нибудь достанется и «Оппблоку» Вилкула – Кернеса. С другой стороны, усилятся позиции Порошенко, который доказал, что его люди и его методы по-прежнему рулят Украиной, а Зеленский – случайный человек, который «ненадолго».

Фото: klevo / Shutterstock.com

И дальше Зеленский окажется перед выбором – либо в Раде будет образована коалиция зеленцев с опплатформой, что вызовет немедленную истерию национал-радикалов, публичные протесты, угрозы вооружённого мятежа, обвинения в измене и продаже Путину с потрохами. Либо, сохраняя всё тот же «чубатый консенсус», Зеленский вынужден будет пойти на коалицию с Порошенко и Тимошенко, чтобы поддерживать статус «настоящего украинца». И тогда радикальное меньшинство в коалиции будет фактически диктовать повестку, назначения, идеологию, и украинская политика в очередной раз уедет «на запад» – в русофобию, насильственную украинизацию и провокации, а Зеленский окажется очередным президентом-неудачником.

Единственный шанс Зеленского был в том, чтобы реализовать подлинные желания своих избирателей – жёстко зачистить радикалов, провозгласить приоритетом интересы среднего человека, а не войну, а тех, кто обвиняет его в «нацпредательстве», самих сажать как нацпредателей, благо украинский закон в этом смысле как дышло. Однако на такой сценарий у украинского президента нет ни силовых ресурсов, ни политической воли, а главное, он недостаточно для этого суверенен – слишком зависим и от американского посольства, и от собственного хозяина Коломойского.

А значит, Зеленский будет колыхаться, как лист на ветру, блуждать, как ёжик в тумане и всё больше впадать в панику и отчаяние.

Игорь Коломойский. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

Именно в таком состоянии застала его видеокамера в Ужгороде, где он раскачивался и кривлялся во время выступления нового главы таможенной службы Украины (то есть, по факту, главного по контрабандным потокам) Максима Нефёдова – отчаянного фрика с непременно бритой головой и чубом.

Кто все эти люди? Куда я попал?! Зачем я во всё это ввязался?! Почему я сейчас не на вилле с бассейном где-нибудь в Крыму, подрёмывая и плюясь черешневыми косточками? А что дальше будет? Они ж меня со света сживут!

– говорило лицо Зеленского во время этой непередаваемой сцены.

А потом с комическим серьёзным лицом Зеленский записывал обращение к Путину, призывая его встретиться в составе коалиции мировых лидеров – Трампа, Меркель, Макрона и… политической покойницы Мэй. То есть парня совсем не информируют о том, в каком состоянии сейчас властные институты ведущих мировых держав, кто приходит, а кто уходит.

Положение, в котором оказался сейчас Зеленский, откровенно жалкое. Свой единственный шанс реально изменить ситуацию на Украине и выступить действительным слугой народа он спустил, превращаясь в актёра на подтанцовках русофобского бандеровского гопака. Но в этом качестве спрос на него будет невелик.

Зеленского сгубило то, что губит и прочих украинских политиков – Украина. Тот факт, что они вынуждены поддерживать существование искусственного геополитического субъекта, имеющего смысл только в качестве зоны отторгнутых от России земель, только как инструмент в антироссийской Большой Игре. Россия без Украины – не сверхдержава, поэтому целью контролируемой Западом украинской элиты всегда будет поддержание её отдельности, в том числе и за счёт количественного и качественного сокращения жизни оказавшихся на её территории несчастных людей. Безумие и русофобия всегда будут доминировать в украинской политике над здравым смыслом, потому что здравый смысл требует от неё слиться с Россией.