Болевое решение: что сулят дополнительные выходные россиянам и бизнесу

Уже 20 октября Владимир Путин может принять решение о новых мерах для борьбы с коронавирусом , в том числе назначить нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября. В среду глава государства выслушает доклады оперативного штаба и кабмина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 19 октября были предложены и другие меры. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой допускать россиян на отдельные объекты только по QR-кодам, выделить два дополнительных выходных для вакцинирующихся и перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленку . Представители бизнеса, не оправившись от последствий прошлого локдауна, просят отсрочку налоговых платежей, компенсацию затрат и зарплат работникам выше МРОТ, а также кредитные каникулы. Большинство регионов запланировали обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.

Вынуждены повторять

Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться сложной, а количество заболевших граждан и нагрузка на медицинские учреждения растут. Об этом Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В кабмине выступили с решительными инициативами . В частности, вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту и ввести на всей территории России следующие меры :

1) С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно — нерабочие дни . При этом для ряда регионов следует предусмотреть возможность введения «выходных» уже с 23 октября;

2) Одновременно с этим ввести допуск вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода . Подойдет и ПЦР-тест, если имеются противопоказания к прививке;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

3) Самоизоляция неработающих и невакцинированных пенсионеров старше 60 лет на срок не менее четырех недель;

4) Предоставление каждому работнику двух выходных для вакцинации ;

5) Обеспечение контроля за соблюдением всех ограничений;

6) Закупки дорогостоящих лекарств для стационаров.

Глава кабмина поддержал предложения и поручил Татьяне Голиковой 20 октября доложить президенту об этих инициативах . Михаил Мишустин также напомнил, что практика предыдущих ограничений показала их эффективность. Ожидается, что окончательное решение по мерам, предлагаемым кабмином, президент примет 20 октября во время совещания с правительством.

— Путин выслушает доклады штаба и кабмина. Как только он примет решение, мы его опубликуем, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги заседания .

В Госдуме поддержали меры, анонсированные правительством.

— У нас есть только два пути: вакцинация и введение ограничений . Введение дополнительных выходных позволит сделать так, чтобы было меньше контактов, меньше общения и массовых мероприятий. Это направлено на то, чтобы «притормозить» волну, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По словам главного санитарного врача Анны Поповой, во всех регионах растет число заболевших COVID-19. Кроме того, участились случаи заражений среди детей школьного возраста и лиц старше 60 лет.

— За прошедшую неделю зарегистрирован 222 241 случай заболеваний, это на 15,5% выше, чем на 40-й неделе. В течение последних пяти недель мы отмечаем тенденцию к росту на фоне сезонной заболеваемости в сумме ОРВИ и гриппом, — отметила глава Роспотребнадзора .

Также она обратила внимание на некорректную интерпретацию субъектами ограничений. В пример она привела ситуацию, когда для посещения торгового центра QR-код представляется лишь на кассе. При этом ходить и свободно общаться по всей территории ТЦ можно беспрепятственно.

Регионы не отстают

О сложной ситуации с COVID-19 на заседании рассказал и глава Минздрава Михаил Мурашко. Он сообщил о том, что основная часть заболевших — это люди, которые не прошли вакцинацию. Он также добавил, что в стране развернуто более 15 тыс. пунктов, в которых можно сделать прививку . Кроме того, министр выделил несколько регионов, ситуацию в которых назвал напряженной. Это республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, а также Оренбургская, Ивановская и Тюменская области. По словам главы ведомства, федеральный центр направил в эти регионы дополнительные медицинские бригады. В стационарах, по данным министра, сейчас лечатся около 255 тыс. человек, заболевших COVID-19, а к аппаратам ИВЛ подключены 6700 пациентов .

Чтобы сократить нагрузку на систему здравоохранения, нужно быстро снизить динамику заболеваемости, и локдаун — эффективная мера, считает врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Нерабочие дни будут частично совпадать в большинстве регионов со школьными каникулами, а это, на мой взгляд, очень хороший способ ограничить социальные контакты , — заявил «Известиям» специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Врач считает, что перерыв в работе мог бы длиться и дольше, но на практике это вряд ли осуществимо.

— В эпидемиологии есть эффективный способ борьбы с эпидемией — обсервация , — говорит Владимир Болибок. — Это когда всех людей запирают по домам, не разрешают выходить на улицу. Продолжительность обсервации — 3–4 инкубационных периода. После чего, как правило, эпидемия заканчивается. При коронавирусе инкубационный период длится до 14 дней, таким образом, чтобы провести обсервацию, нужно посадить по домам всё население страны на полтора месяца, но мы понимаем, что это невозможно .

19 октября губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в регионе рассматривается возможность ведения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а школьных каникул — с 23 октября, сообщает сайт краевого правительства. Отправят школьников на отдых с этого же числа и в Краснодарском крае. А на Ставрополье аналогичное решение было принято еще неделю назад.

О новых ограничениях объявил и мэр Москвы Сергей Собянин .

1) C 25 октября по 25 февраля граждане старше 60 лет и москвичи с хроническими заболеваниями переходят на домашний режим с правом оформления больничного. Ограничения не касаются прогулок и занятий физкультурой на свежем воздухе. Прошедшие вакцинацию или переболевшие ковидом освобождены от домашнего режима;

2) С 25 декабря по 25 февраля работодатель должен перевести на удаленку не менее 30% работников компаний . Все сотрудники старше 60 лет или страдающие хроническими заболеваниями также переходят на работу в онлайн. Требование о переходе на дистанционный режим не распространяется на вакцинированных и переболевших;

3) До 1 января 2022 года не менее 80% сотрудников сферы услуг должны быть вакцинированы от COVID-19. Первым компонентом необходимо привиться уже до 1 декабря.

Добровольно обязательно

Практически все регионы РФ либо уже обязали часть населения привиться, либо сделают это в ближайшее время . Пока такие меры не приняли только в Ставропольском крае, Ингушетии и Калмыкии. Большинство из этих субъектов планирует прибегнуть к этим действиям в ближайшее время, выяснили «Известия».

Например, в Ставропольском крае обязательную вакцинацию введут со дня на день .

— Соответствующий проект постановления готовится главным государственным санитарным врачом по Ставропольскому краю, — сообщила «Известиям» начальник отдела анализа эпидемиологической ситуации краевого минздрава Любовь Дмитриенко. — По состоянию на 18 октября полностью завершивших вакцинацию 709 626 человек, по плану должно быть 1 765 344, план выполнен на 42,7%. В возрастной категории 60+ — 37,7%.

В Республике Калмыкия также разрабатывается проект постановления об обязательной вакцинации ряда категорий граждан , сообщили в пресс-центре регионального Роспотребнадзора.

— На сегодняшний день лабораторно подтвержденных случаев 31 576. Выздоровевших 29 906, — сказал собеседник «Известий». — Динамика стремительно идет в рост. Прирост за семидневный период составляет 19%.

В Ненецком автономной округе и Белгородской области такое решение приняли 19 октября. Вероятно, последним в стране регионом, в котором в ближайшее время не будет введена обязательная вакцинация, останется Ингушетия.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

— Обязательную вакцинацию вводить не планируется, — сообщил «Известиям» сотрудник пресс-службы минздрава республики . — Вакцинацией охвачены 54% взрослых, это 63% от количества полученной вакцины.

Тем не менее региональное ведомство говорит о необходимости дополнительной поставки комплектов вакцины в количестве 5168 единиц для платного вакцинирования иностранных граждан.

Бизнес в локауте

Кроме того, во время заседания президиума координационного совета председатель правительства попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова и главу Минэкономразвития Максима Решетникова подготовить меры по поддержке бизнеса на фоне предложений о введении нерабочих дней .

Как сказал «Известиям» исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, бизнес еще не успел полностью прийти в себя от пандемии и ограничительных мер, связанных с ней, — восстановление активности и выручка далеки от показателей 2019 года. Поэтому любые дополнительные ограничения, не говоря уже о полном закрытии, скажутся на компаниях очень негативно.

По его словам, меры поддержки должны максимально охватывать бизнес и быть минимально затратными. Идеальный вариант — безвозвратные субсидии на зарплату для всех закрытых предприятий , считает он. Андрей Шубин отметил, что постановление правительства № 1513 предусматривает субсидии для тех регионов, где ограничения вводятся федеральным оперштабом, но в масштабах страны потребуется гораздо больше запланированных 8 млрд рублей.

— Неплохо бы еще предусмотреть компенсацию иных расходов (аренды, например), — отметил он.

В связи с тем, что бизнес будет обязан подчиниться дополнительным выходным дням, которые, скорее всего, будут оплачиваемыми, логичной была бы дополнительная мера поддержки — частичная компенсация затрат на фонд оплаты труда, считает вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Нонна Каграманян.

По словам председателя комитета «Деловой России» по строительству Владимира Кошелева, введение выходных дней может неблагоприятным образом сказаться на строительной отрасли .

— Подобного рода ограничения приведут к замедлению темпов проведения работ. Причиной станет дефицит рабочей силы. На российских стройках доля нерезидентов составляет 70–80%. Речь идет про рабочие профессии — монолитчики, кровельщики и так далее. Эти рабочие на стройке постоянно сменяются — одни уезжают, другие приезжают, — отметил он.

В «Деловой России» уточнили, что согласно проведенному опросу об эффективности уже введенных мер поддержки, более 30% предпринимателей из сферы ритейла и общепита и более 15% из строительства считают их эффективными. Они предлагают продлить снижение ставки льготного кредитования МСП, законодательное ограничение темпов роста тарифов и платежей во всех сферах, отсрочку налоговых платежей, также бизнес выступает за создание переходного налогового режима для акселерационного роста отдельных отраслей (туризм, общепит, охранные услуги, производство спортивных товаров и т.п.) со снижением ставки НДС до 10%.

В ассоциации РАТЭК отметили необходимость не закрывать магазины электробытовой техники, признать такие товары продукцией первой необходимости , не приостанавливать работу инфраструктурных компаний и органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий, продлить возможность «удаленной» сертификации без выездов в Китай и другие страны, сохранить свободу передвижения курьеров, установить ставки эквайринга в 1–0,5% как в офлайне, так и в онлайне. Также нужно предусмотреть отсрочки и рассрочки по уплате налогов, льготное кредитование, в том числе на выплату зарплаты, и признать локдаун форс-мажором.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва добавила, что бизнес должен получить компенсацию затрат на арендную плату, коммунальные услуги и зарплату сотрудникам , причем в размере не половины МРОТ или МРОТ, а реальной зарплаты. Кроме того, на период приостановки действия фитнес-клубам нужно предоставить кредитные каникулы. Она отметила, что для ее отрасли это решение равнозначно введению локдауна и государство должно это понимать и принять соответствующие меры по поддержке бизнеса.

Над материалом работали Максим Ходыкин, Евгения Перцева, Георгий Бичашвили и Светлана Казанцева