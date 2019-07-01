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«Более заинтересованный подход»: в МИД России оценили отношения с США после переговоров Путина и Трампа

01 июля 2019, 23:09  •  55 • В мире
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке дали основания для оптимистичных прогнозов по поводу отношений двух стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В то же время он отметил, что из-за предвыборного периода в Соединённых Штатах рассчитывать на реализацию конкретных мер не приходится. По мнению экспертов, Вашингтон осознаёт преимущества развития торговли с Москвой, однако Трамп не станет рисковать своим рейтингом.
 
Reuters © Kevin Lamarque
 

Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Японии дают основания смотреть на будущие отношения между двумя странами с оптимизмом. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Хотел бы отметить, что с российской стороны желание двигаться вперёд по конкретным направлениям, будь то обозначенные мною или региональные вопросы, присутствует в полной мере», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что со стороны Вашингтона наблюдается «более заинтересованный» подход к сотрудничеству с Москвой. Однако начавшаяся в США предвыборная кампания вряд ли даст возможности для реализации конкретных договорённостей, констатировал замминистра.

«С учётом доминирующих антироссийских настроений в элитах, в том числе на Капитолийском холме, ожидать формирования более благоприятного фона для реализации этих, возможно, и других задач, которые могут сформулировать президенты, не приходится», — добавил Рябков.

Оценивая отношения России и США в целом заместитель министра охарактеризовал их как находящиеся в «состоянии тяжёлого кризиса», выход из которого «сложно формулируется и прогнозируется». Тем не менее он отметил готовность Москвы выполнить свои обязательства по выходу из «тупикового состояния».

Ранее об этой готовности заявил Путин в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ.

«Нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют», — сказал президент.

Трамп не будет жертвовать своим рейтингом в преддверии выборов из-за отношений с Россией, убеждён директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Трамп точно такой же политик, как и любой другой. Он будет делать то, что будет способствовать его победе на выборах, и никогда не будет делать того, что будет препятствовать этому. Если российско-американские отношения будут ему мешать, он никогда не пойдёт ни на какие шаги, чтобы только ради улучшения отношений наносить вред своей кампании», — сказал он в беседе с RT.

При этом Рогулёв допустил, что в случае переизбрания Трампа на второй срок у американского президента «будут больше развязаны руки» в вопросе развития двусторонних отношений.

«Освободите Ярошенко» 

Среди конкретных мер по улучшению отношений, «не требующих драматических решений», Рябков предложил обменять отбывающего в США наказание российского лётчика Константина Ярошенко на американских граждан и вернуть РФ дипломатическую собственность.

«Я могу приводить много направлений, где, на наш взгляд, это возможно, и к этому мы призываем наших американских коллег, начиная от резонансных гуманитарных случаев. Освободите Ярошенко, поменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните собственность дипломатическую», — сказал замминистра.

При этом Рябков отметил, что обсуждать обмен Ярошенко на американского инвестора Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже и находящегося сейчас под арестом, было бы неправильно, поскольку следствие в его отношении ещё не завершено.

«В контексте Ярошенко назывались и другие фамилии, американцам известно о вариантах, которые мы готовы были бы рассмотреть. Это делалось путем дипломатической переписки и контактов», — добавил замминистра.

  • Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
  • © Илья Питалёв / РИА Новости

Переговоры также позволили продвинуться в вопросе торгово-экономических отношений, отметил Рябков. Так, несмотря на американские санкции против России, значительное число предпринимателей из США выражают интерес к работе на российском рынке, сообщил замминистра.

«В Осаке, видимо, получилось в достаточной мере продвинуться в создании двустороннего делового совета или консультативного механизма, который будет прорабатывать эту повестку, как я надеюсь, в том числе и выработку рекомендаций правительствам с целью нахождения рецептов, которые позволят сдвинуть эту глыбу с нынешнего места», — сказал Рябков.

В США есть понимание, что торговля с Россией выгодна обеим сторонам, убеждён американист Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук.

«Вашингтон прекрасно понимает, что ему выгодно иметь нормальные с точки зрения экономики отношения с Москвой: товарообмен достаточно маленький, он не устраивает ни одну из сторон, и сейчас США будут стремиться к экспансии и на российский рынок: автомобилестроение, электроника, высокотехнологичная промышленность», — сказал он в беседе с RT.

О заинтересованности США в торговле с Россией говорил и Трамп. 29 июня он отметил, что низкий торговый оборот между странами — это «просто смешно».

«Я думаю, что они хотели бы торговать с США и у них прекрасная продукция. У них замечательная земля, у них очень богатая земля, много нефти, минералов, много того, что нас интересует. Я вижу, что в торговле с Россией мы можем добиться фантастических результатов», — подчеркнул президент.

Для развития отношений между странами важны результаты выборов в конгресс, отметил Рогулёв. Он пояснил, что без одобрения парламента глава государства в США не может принимать внешнеполитические решения.

«Ситуация будет зависеть и от того, как пройдут выборы в конгресс, хотя в сенате, скорее всего, ситуация не изменится: республиканцы сохранят своё большинство. А как в палате представителей будет и сократится ли разница в голосах — от этого будет зависеть и политика Трампа», — рассказал эксперт.

Отметим, что выборы в конгресс пройдут в январе 2021 года, в то время как президентские состоятся на несколько месяцев раньше — в ноябре 2020 года.

«Прошлись по всему перечню вопросов»

28 июня прошла вторая полноформатная встреча между Путиным и Трампом. Во время неё лидеры обсудили актуальные вопросы как двусторонней, так и международной тематики.

«Хорошая встреча, очень деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес. Это касалось, кстати говоря, и экономических наших отношений. Признано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии», — оценил переговоры Путин.

Обсуждали главы государств и вопрос контроля над вооружениями. По словам президента России, главам внешнеполитических ведомств было поручено провести консультации по вопросу продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который истекает в 2021 году.

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По мнению Рябкова, переговоры в Осаке создали предпосылки для диалога об ограничении вооружений. При этом он напомнил, что Россия выступает за придание подобным соглашениям статуса многосторонности — включения в них, помимо Москвы и Вашингтона, и других стран. Для этого, как подчеркнул Рябков, важно, чтобы эти страны сами принимали такое решение.

«Сказав это, нельзя не сказать о том, что каждая страна принимает соответствующие решения самостоятельно, суверенно, сообразуясь с собственными интересами в этой сфере. Нам понятная позиция, которую КНР через в том числе официального представителя своего МИД изложила. Мы из этой позиции исходим», — пояснил замминистра.

Говоря о включении других стран в процесс контроля над вооружениями, Рябков допустил участие Великобритании и Франции.

«Ближайших союзников США, ядерные потенциалы которых в планировании блоком НАТО соответствующих мероприятий рассматриваются и учитываются в комплексе с американскими. Мы не можем игнорировать потенциалы этих стран, если будем серьёзно говорить о переводе процесса контроля над вооружениями на многостороннюю основу», — подчеркнул он.

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