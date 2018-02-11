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«Более тысячи убитых и раненых»: в ООН назвали начало февраля одним из самых кровопролитных периодов конфликта в Сирии

11 февраля 2018, 11:24  •  161 • В мире
Только за первую неделю февраля 2018 года в результате авиаударов в Сирии погибли и были ранены более тысячи мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Таким образом, этот период стал одним из самых кровопролитных с начала вооружённого конфликта, который длится уже почти семь лет. К срочным действиям призвали мировое сообщество Генсек ООН Антониу Гутерреш и верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. О текущей ситуации в Сирии — в материале RT.
 
Дамаск, Сирия Reuters © BASSAM KHABIEH
 

Начало февраля 2018 года стало одним из самых кровопролитных периодов за время вооружённого конфликта в Сирии. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, Антониу Гутерреш призывает все стороны противостояния к немедленной и безоговорочной деэскалации насилия.

«Генеральный секретарь внимательно следит за тревожной военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями вне её границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта», — говорится в распространённом заявлении.

«Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче убитых и раненых среди гражданского населения в результате авиаударов», — отметил Дюжаррик.

По его словам, генсек вновь подчёркивает: ответственность за ситуацию в регионе несут все заинтересованные стороны. Поэтому он призвал к соблюдению норм международного права и соответствующих резолюций Совбеза ООН.

«Генеральный секретарь призывает всех работать над немедленной и безоговорочной деэскалацией насилия и проявлять сдержанность. Он также призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности, что является единственным способом положить конец насилию и ужасным страданиям сирийского народа», — заключил Дюжаррик.

«Неспособность окончить войну ознаменует крах всемирной дипломатии»

К срочным действиям со стороны международного сообщества призвал и Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. По его словам, резкий рост кровопролития связан в основном с авиаударами по удерживаемым оппозиционными группировками районам Восточная Гута и Идлиб.

По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), за период с 4-го по 9-е февраля в результате авиаударов в Сирии погибли по меньшей мере 277 человек и ещё 812 мирных жителей получили ранения. В УВКПЧ подчеркнули, что жертвы вызваны действиями как правительственных, так и оппозиционных сил.

Верховный комиссар ООН по правам человека отметил наличие проблем в целом ряде районов Сирии, включая Африн, где более трёх недель продолжается операция турецких ВС «Оливковая ветвь», и Дейр эз-Зор, где продолжаются столкновения с отрядами террористической группировки «Исламское государство»*.

«Гражданские лица в провинции Ракка по-прежнему сталкиваются с серьёзными трудностями после изгнания оттуда сил ИГИЛ в 2017 году. Их возможности пользоваться основными правами человека серьёзно ограничены ввиду масштабных разрушений домов и ключевой инфраструктуры в ходе боевых действий, а также большого числа взрывоопасных предметов, разбросанных среди руин», — говорится в заявлении УВКПЧ.

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«За последние семь лет в сирийском конфликте участвовали множество сторон. Различные правительства заявляют о необходимости соблюдения международного гуманитарного права и норм в области прав человека, некоторые группы вооружённой оппозиции также заявляют о необходимости соблюдения международного гуманитарного права, однако его нарушения продолжаются ежедневно, несмотря на создание в 2017 году так называемых зон деэскалации», — заявил аль-Хусейн.

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал прекратить кровопролитный конфликт и обеспечить защиту гражданских лиц.

«После семи лет полного бессилия в Совете Безопасности ситуация в Сирии взывает к передаче в Международный уголовный суд, а также к куда более согласованным усилиям государств к установлению мира. Ведение этой войны с самого начала было совершенно постыдным и неспособность окончить её ознаменует грандиозный крах всемирной дипломатии», — подчеркнул аль-Хусейн.

«Мы хотим перемирия»

Накануне стало известно, что жители поселений в восточном пригороде Дамаска провели несколько массовых акций протеста, в ходе которых они требовали от боевиков покинуть этот район и призывали правительственные войска установить контроль над этими территориями.

«Эти митинги проходили в большинстве поселений, несмотря на то, что митингующие подвергались обстрелам со стороны вооруженных группировок. В результате чего были и погибшие и раненые. Боевики в этих районах (в восточном пригороде) арестовали и похитили участников акций протеста. Многие активисты были силой захвачены в своих домах во время ночных рейдов боевиков», — цитирует главу Совета по правам человека Сирии Ахмада Хазема РИА Новости.

По его словам, на акции протеста вышли около 8-10 тысяч человек, недовольных ситуацией в районах, подконтрольных отрядам так называемой вооружённой оппозиции.

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Собеседник агентства подчеркнул, что действия этих формирований в первую очередь осложняют доставку в регион гуманитарных грузов, тогда как сирийское правительство при поддержке Международного Комитета Красного Креста, сирийского Красного Полумесяца и российского Центра по примирению враждующих сторон делает всё возможное для отправки гуманитарных конвоев с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости.

От запада до востока

Начало февраля ознаменовалось обострением боевой ситуации в целом ряде регионов Сирии. На северо-западе, в районе Африн провинции Алеппо продолжается турецкая операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских формирований. По сообщению турецкого Генштаба, только 10 февраля армия потеряла 11 военнослужащих и вертолёт. За сутки было нейтрализовано не менее 13 боевиков, тем самым с начала операции было уничтожено по меньшей мере 1180 бойцов группировок, которые Турция считает террористическими.

Также накануне серьёзный инцидент возник на юго-западе страны. Израиль обвинил Иран в использовании беспилотника в своём воздушном пространстве, сбил его и уничтожил пункт управления БПЛА в ходе авианалёта на территорию САР. Ответным огнём систем ПВО был сбит израильский истребитель F-16. В ответ Тель-Авив нанёс ещё серию ударов по сирийским и иранским объектам, включая системы ПВО.

В пятницу, 9 февраля, командование сирийской армии заявило о полной зачистке провинций Хама и Алеппо от боевиков «Исламского государства». Также в сообщении говорилось о ликвидации большей части террористов «Джабхат ан-Нусры»** на юге провинции Алеппо.

В то же время на востоке страны, в провинции Дейр эз-Зор произошло сразу несколько инцидентов. Сначала одно из проправительственных подразделений в ходе разведки на левом берегу Евфрата подверглось внезапному обстрелу со стороны сил возглавляемой США международной коалиции. Затем из-за преднамеренного сброса воды на плотине ГЭС Табка в провинции Ракка резко вырос уровень воды ниже по течению Евфрата, что привело к разрушению стратегически важного моста, возведённого российскими специалистами в сентябре 2017 года.

Кроме того, 3 февраля в бою с террористами погиб лётчик штурмовика Су-25 Роман Филипов, самолёт которого сбили во время облёта зоны деэскалации «Идлиб». Пилот успел катапультироваться и до последнего отстреливался, а затем подорвал себя гранатой. 33-летнему лётчику было посмертно присвоено звание Герой России.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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