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Более тысячи мирных жителей погибли в Сирии в феврале - ООН
11 февраля 2018, 11:39 • 105 • Политика
Международная организация заявила о тысяче жертв среди мирного населения Сирии в результате авиаударов.
За первую неделю февраля 2018 года от авиаударов в Сирии погибли более тысячи мирных граждан, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, генеральный секретарь Антониу Гутерреш следит за «внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ».
Дюжаррик отметил, что последние события в Сирии стали «самым кровопролитным периодом» в истории семилетнего конфликта.
Гутерреш выступает за срочную деэскалацию насилия без предварительных условий, а также призывает все стороны конфликта к диалогу согласно резолюции СБ ООН.
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