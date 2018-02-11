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Более тысячи мирных жителей погибли в Сирии в феврале - ООН

11 февраля 2018, 11:39  •  105 • Политика
Международная организация заявила о тысяче жертв среди мирного населения Сирии в результате авиаударов.
За первую неделю февраля 2018 года от авиаударов в Сирии погибли более тысячи мирных граждан, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, генеральный секретарь Антониу Гутерреш следит за «внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ».
Дюжаррик отметил, что последние события в Сирии стали «самым кровопролитным периодом» в истории семилетнего конфликта.
«Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов», — заявил он, не уточнив источники своей информации.
Гутерреш выступает за срочную деэскалацию насилия без предварительных условий, а также призывает все стороны конфликта к диалогу согласно резолюции СБ ООН.

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