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Более тысячи человек вышли в Киеве на шествие в честь Бандеры

01 января 2020, 23:24  •  124 • Украина
В Киеве прошло факельное шествие националистов в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
 
 

Об этом информирует «Укринформ».

Отмечается, что более тысячи человек в 18:00 собрались в парке Тараса Шевченко у памятника Кобзарю.

Уточняется, что организаторами шествия стали партия «Свобода» и «Правый сектор»*.

Как сообщала пресс-служба Национальной полиции Украины, в центре Киева усилены меры безопасности, на месте события работают сотрудники полиции, кинологи, взрывотехники и нацгвардейцы.

14 октября украинские националисты в Киеве провели марш в честь годовщины создания «Украинской повстанческой армии»**

МИД России призвал ООН и ОБСЕ дать оценку неонацистским акциям в Киеве.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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