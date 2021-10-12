Более ста рублей за кубометр: Журналисты заявили о газовом кризисе на Украине

Журналисты украинского издания "Бизнес.Цензор" заявили о газовом кризисе в стране. По данным СМИ, цена на газ в бюджетных учреждениях перевалила за сто рублей, для населения - за двадцать.

Уточняется, что украинские больницы, школы и детские сады в стране вынуждены платить за газ 35-45 гривен, что равняется примерно 95-122 рублям за кубометр.

При этом проблемы с газом есть и у обычных граждан. Некоторые потребители, которые раньше платили по ставке годового тарифа с фиксированной ценой примерно 8 гривен, то есть 21,75 рубля за кубометр, теперь будут обязаны платить в два раза больше. При этом многих принуждают перейти на двойной тариф, не спрашивая мнения. Журналисты утверждают, что речь может идти о 600 тысячах украинцев.