«Более справедливый расчёт»: в правительстве РФ обсуждается новый способ тарификации вывоза мусора

Правительство разрабатывает новую систему расчёта стоимости услуг по вывозу бытовых отходов. Предполагается, что она будет основана на количестве контейнеров, установленных на мусорных площадках. По мнению опрошенных RT экспертов, необходимость изменения схемы расчёта тарифов назрела уже давно. Оплата услуг вывоза мусора «по факту» окажется более справедливой, поскольку такой подход будет учитывать количество вывезенных отходов, а не статистические обобщения, считают аналитики.

В правительстве обсуждается вопрос об изменении способа расчёта вывоза мусора. Предлагается, что стоимость услуг будет зависеть от числа контейнеров, установленных на мусорной площадке. Об этом сообщил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин, передаёт ТАСС.

«Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться «по факту»... Система во многом будет напоминать расчёт по нормативам. Количество контейнеров будет считаться, исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — заявил Макрушин.

Напомним, что существующая система тарификации основывается на статистических данных. Для расчёта стоимости услуги вывоза мусора берётся норматив накопления для жителей данного конкретного региона (в тоннах или кубических метрах) и умножается на тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или кубического метра отходов соответственно. Получившееся число делится на количество дней.

© Пресс-служба администрации города Химки

О необходимости перехода к оплате вывоза мусора «по факту» в разговоре с RT заявил председатель правления «Зелёного патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин. По его словам, проблема смены схемы расчёта тарифов назрела давно.

«У нас было две системы сбора оплаты: за квадратные метры и за человека. Везде в субъектах по-разному эти темы реализовывались. Сменить сейчас нормы накопления на накопления «по факту» очень важно, и мы об этом давно говорили, потому что сегодня неподъёмные платежи приходится платить жителям сельской местности, дачным посёлкам», — отметил эксперт.

По его оценке, нормы накопления во многих субъектах «неточны, иногда даже завышены». Переход на оплату «по факту» будет наиболее выгоден жителям сельской местности, считает Нагибин. При этом он полагает, что новую систему следует вводить поэтапно.

«Более справедливый расчёт»

Глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин считает, что новая система расчёта более точна и выгодна.

«Я полагаю, что в тех регионах, где реформа ТКО (твёрдых коммунальных отходов) уже проведена, переход на расчёт по фактическим контейнерам более справедливый, чем расчёт по количеству проживающих людей. Потому что он учитывает реальное количество отходов, которые будут вывезены», — уверен эксперт.

Он также напомнил, что ранее метод расчёта по количеству контейнеров применялся в садоводческих товариществах. Дачники коллективно заключали договор, и оплата начислялась по количеству контейнеров.

О необходимости изменить принцип расчёта тарифа по вывозу мусора в апреле 2019 года заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, существующая система платы за мусор «не до конца справедлива». Премьер отметил, что плату необходимо взимать в соответствии с фактическим накоплением отходов, а не по установленному тарифу. Он также призвал стимулировать население к раздельному сбору мусора.

Нововведения в этой области появились в рамках так называемой мусорной реформы, которая стартовала в России в начале 2019 года. На период до 2030 года правительство запланировало внести ряд изменений в процесс сбора и утилизации отходов.

Сначала в разных регионах РФ будет постепенно внедряться раздельный сбор мусора. Кроме этого, отходы будут проходить через мусоросортировочные заводы, часть твёрдых отходов будет направляться на переработку и вторичное использование. В марте Минприроды сообщило, что уже 80% территорий перешли на новую форму обращения с отходами.

Кроме того, ответственность за весь процесс движения мусора от баков до полигонов в каждом регионе будет возложена на единого оператора. За невыполнение нормативов и захоронение отходов, которые пригодны для вторичного использования, будут налагаться штрафы.

Правительство также уже работает над ликвидацией опасных свалок, в 2018 году было упразднено 28 таких полигонов. В ближайшее время планируется закрыть свалки «Чёрная дыра» и «Игумново» в Дзержинске Нижегородской области, «Красный бор» в Ленинградской области и полигон «Кучино» в Балашихе.