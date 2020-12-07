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Более сотни задержаний в Белоруссии: Запутать силовиков не получилось
07 декабря 2020, 08:50 • 311 • Политика
В Белоруссии сегодня прошли очередные несогласованные акции протеста. Митинги проходили в крупных городах, но не в центральной части, а на окраинах. Так, по словам организаторов, активисты пытались запутать силовиков. Но, судя по всему, не получилось. По данным правозащитников, прошли задержания - на данный момент число задержанных превысило 140 человек.
По данным правозащитников центра "Весна", митинги в воскресенье прошли в крупных городах Белоруссии - Минске, Бресте, Гродно, Смолевичах. Число задержанных превысило 140 человек.
В сообщении отмечается, что акции проходили вдали от центральных районов городов, чтобы "запутать" силовиков, однако избежать внимания правоохранителей не удалось.
Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске.
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