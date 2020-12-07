Более сотни задержаний в Белоруссии: Запутать силовиков не получилось

По данным правозащитников центра "Весна", митинги в воскресенье прошли в крупных городах Белоруссии - Минске, Бресте, Гродно, Смолевичах. Число задержанных превысило 140 человек.

В сообщении отмечается, что акции проходили вдали от центральных районов городов, чтобы "запутать" силовиков, однако избежать внимания правоохранителей не удалось.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске.