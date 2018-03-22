Более сотни школьниц безвозмездно выпустили из плена в Нигерии

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Группировка "Боко Харам" освободила из плена более 100 захваченных в феврале школьниц.

Более сотни школьниц в Нигерии отпустили из плена боевиков "Боко Харам". Террористы взяли девочек в плен в феврале этого года. Спустя месяц местным властям удалось договориться, чтобы девочек, похищенных в городе Дапчи, освободили.

Выкуп за детей не выплачивался, отметил помощник президента Нигерии Мохаммаду Бухари.

Отмечается, что девочек освобождали в несколько этапов: боевики "Боко Харам" на автомобилях привозили в центр города пленниц.

При этом боевики предупредили, чтобы девочек больше никогда не отдавали учиться в школы, сообщает AP.

Власти страны отмечают, что точное число освобожденных будет уточнено после того, как удастся подтвердить личности школьниц.