Более пяти тысяч жалоб: Правозащитник назвал количество рассмотренных ЕСПЧ обращений из Донбасса

Более пяти с половиной тысяч жалоб получил Европейский суд по правам человека за восемь лет войны в Донбассе, рассказал правозащитник из Донецка Сергей Ефремов. При этом юрист назвал реальное количество рассмотренных обращений.

По словам эксперта, в ЕСПЧ не обременены какими-либо сроками рассмотрения жалоб. Всего за годы войны в Донбассе суд получил 5588 жалоб.

"Нигде не прописан минимальный срок, сколько ЕСПЧ может рассматривать ту или иную жалобу", - сказал он в интервью РИА Новости.

Ефремов отметил, что на протяжении более семи лет донецкие юристы занимаются этими вопросами, но по сей день ни одного решения европейский суд не принял.

При этом он уточнил, что весной прошлого года были "некоторые подвижки".

"Если ЕСПЧ раньше принимали жалобы, регистрировали, складировали и накапливали их, то сейчас по некоторым жалобам поступили некоторые вопросы", - сказал он.

По словам юриста, это может косвенно говорить о начале хотя бы какой-то подготовки к разбирательствам.