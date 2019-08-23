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Более пяти тысяч россиян не пустили на Украину с начала года
23 августа 2019, 21:54 • 28 • Украина
Государственная пограничная служба Украины запретила в 2019 году въезд на территорию государства 5662 россиянам.
© Пограничная служба Украины
Об этом изданию «theБабель» сообщил руководитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко.
«Всего с начала года на Украину въехали 944 тыс. граждан РФ», — указано в тексте.
Руководитель пресс-службы отметил, что среди основных причин отказа во въезде были нарушения правил въезда в Крым и Донбасс, а также «превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита».
«Россиянам и другим иностранцам, не выплатившим штраф за превышение срока пребывания на Украине, запретили въезд на три года», — добавил Демченко.
В мае сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну около 3,3 тыс. граждан России с начала 2019 года.
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