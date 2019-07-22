«Более продвинутые»: глава МИД Турции заявил о превосходстве С-400 над американскими системами Patriot

Российские комплексы С-400 «более продвинутые», чем их американские аналоги — ЗРК Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, он выразил мнение, что США не станут применять санкции против Анкары за покупку вооружения у России. Если же Вашингтон решится на такой шаг, турецкие власти могут предпринять ответные меры, касающиеся, в частности, используемой США базы Инджирлик, добавил дипломат. По словам экспертов, Турция хочет продемонстрировать, что у страны есть рычаги давления на Соединённые Штаты. В то же время аналитики сомневаются, что Анкара действительно откажется от американской базы в случае введения ограничительных мер.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 более совершенны, чем их американские аналоги Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в эфире телеканала TGRT. По его словам, они лучше подходят для защиты территории Турции от воздушных атак.

«Российские С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими», — подчеркнул Чавушоглу.

Он также отметил, что комплексы С-400 должны заступить на боевое дежурство в начале 2020 года. При этом дипломат заявил, что эти системы должны использоваться «для поддержания мира в регионе» и исключительно в оборонительных целях.

Кроме того, Чавушоглу прокомментировал возможность введения санкций против Анкары со стороны Вашингтона за закупку российского вооружения. В частности, речь идёт о возможном исключении Турции из программы по созданию истребителя пятого поколения F-35. Глава турецкого МИД считает, что президент США Дональд Трамп не станет принимать такое решение, поскольку заинтересован в продолжении военного сотрудничества с Анкарой.

«Нас из программы F-35 не исключили, Трамп этого не хочет. Он старается сдержать свое слово, которое дал нашему президенту в Осаке на саммите G20. У него есть полномочия отклонять решения конгресса», — полагает дипломат.

Прочем, он подчеркнул, что в случае введения санкций со стороны Соединённых Штатов Турция может предпринять ответные действия. В частности, Чавушоглу заявил, что Анкарой «может быть сделан шаг в отношении авиабазы Инджирлик». Он призвал не считать это шантажом, назвав такую инициативу «естественной позицией в данных условиях».

Говоря о трениях в отношениях с США и дальнейшем членстве страны в НАТО, Чавушоглу заявил, что «исключить Турцию из НАТО невозможно», поскольку решения в этом альянсе принимаются только единогласно и при наличии возражений хотя бы у одной страны решение не может быть принято.

По мнению директора Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, доцента Дипломатической академии МИД России Владимира Аваткова, таким образом Турция демонстрирует, что у неё тоже есть рычаги давления на США.

«База Инджирлик является одной из ключевых с точки зрения интересов Соединённых Штатов Америки в этом регионе. И если американцы вводят санкции в отношении своего союзника в регионе — в отношении Турции, то она показывает, что у неё тоже есть точки, на которые она может давить. В частности, ограничивать тем или иным образом возможности американцев на базе Инджирлик», — отметил Аватков.

Эксперт полагает, что в случае дальнейшего ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой американская сторона может «использовать в отношении него те же технологии, что они использовали во многих других странах мира».

Укрепление сотрудничества с Россией

Между тем поставка систем С-400 может положить начало более близкому сотрудничеству России и Турции в области вооружения. В понедельник глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью агентству Anadolu заявил, что турецкие власти заинтересованы в приобретении и других российских систем ПВО и противотанковых комплексов. По его словам, в настоящий момент страны продолжают переговоры о возможности переноса производства некоторых комплектующих для С-400 в Турцию.

«Москва и Анкара проводят консультации в сфере лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400», — отметил Чемезов.

Кроме того, ведутся переговоры о помощи России в создании Турцией собственных систем ПВО и ПРО. Чемезов отметил, что такой уровень кооперации позволяет назвать Турцию одним из ключевых партнёров России в военно-технической отрасли.

Ранее об этом говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он несколько раз упоминал о том, что новой целью Турции после завершения поставок С-400 станет совместное производство зенитно-ракетных комплексов ПВО. Речь идёт как о С-400, так и о новых разработках, например о С-500.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отмечает, что сейчас отношения России и Турции находятся «в восходящем тренде». Впрочем, он предостерёг от излишне оптимистичных прогнозов.

«Россия видится Турции в качестве такого балансира взаимодействия с Западом. Наверное, в качестве такого же балансира Турция видит и Китай», — полагает Салин.

При этом он уверен, что характер отношений может измениться в любой момент, если Анкара сочтёт это выгодным. К тому же, полагает эксперт, турецкие власти не станут отказываться от американской базы.

«Турция проводит многовекторную, а не промосковскую политику. Поэтому это не значит, что она переориентируется с США на Москву. Турции важны балансиры. Она сохранит американскую военную базу как залог дальнейшего взаимодействия с США, но пошлёт какие-то сигналы. То есть это будут меры чисто технического характера, не стратегического. От взаимодействия с США Турция вообще не откажется: ей важно сохранять возможность взаимодействия на всех направлениях по максимуму. Поэтому ничего серьёзного и принципиально важного с американской базой в Турции не произойдёт», — полагает аналитик.

Америка против

На сегодняшний день в Турцию прибыло около 20 самолётов с компонентами С-400. Поставки комплексов вызвали жёсткое неприятие у американской администрации: в Белом доме заявили, что закупка комплексов «подрывает приверженность, которую выражают все союзники альянса, договорённости отказываться от приобретения российских систем».

Белый дом рассматривает возможность введения санкций против Турции. В числе прочего США угрожают исключить Турцию из программы производства истребителей F-35, хотя Анкара, по заявлению президента Эрдогана, уже вложила в программу более $1 млрд. Американская администрация настаивает, что F-35 несовместимы с системами С-400, поскольку комплексы якобы могут собирать данные об уязвимых местах и о возможностях американских боевых машин.

Турецкий МИД назвал такое решение несправедливым, незаконным и «не связанным с духом сотрудничества» между странами. В ведомстве также подчеркнули, что их предложения о создании рабочей группы по вопросу С-400 остались без ответа, что свидетельствует о предвзятости американской стороны и её нежелании решать эту проблему.