Не только президент Украины Зеленский хочет компенсаций за то, что Россия запускает «Северный поток-2». Простые украинцы также не против получить какие-нибудь плюшки за извечные страдания своей страны. Ведь украинские историки учат, что Украина всё время страдала — то от татар, то от поляков, то от немцев. Но больше всего — от России. Потому что украинцы изнывали от рабства во времена СССР.И вот теперь более половины жителей Украины готовы поддержать идею и потребовать репарации от России. Не только за то, что Советский Союз угнетал Украину и вопреки желаниям её граждан строил в стране заводы, мосты, жильё и дороги. А прежде всего за депортацию крымских татар и украинцев. Правда, о депортации украинцев в мировой истории сведений нет, но украинские историки так не считают. Согласны получить компенсацию от России 55,3% опрошенных украинцев — 36,2% полностью и 19,1% частично. Кстати, больше всего сторонников данной идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали такую идею 35,7% опрошенных.Правда, от Германии украинцы также ждут репараций — за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны. Эту идею поддержали 61% опрошенных — 34,5% полностью и 26,6% частично. Но при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы. Ведь вместе с нацистами на Украине зверствовали воины Украинской повстанческой армии — УПА. То есть, те, кого нынешняя украинская власть провозгласила героями Украины.Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. В исследовании приняли участие две тысячи респондентов.