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Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы

10 июля 2018, 18:54  •  87 • Политика

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Положительные отзывы на законопроект пенсионой реформы поступили из более чем половины субъектов РФ. Об этом рассказал во вторник ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"На данный момент из более чем 50% субъектов РФ поступили отзывы. Исходя из поступивших отзывов, позиции [регионов] имеют положительную направленность в отношении концепции законопроекта", - сказал Нилов.

"Активнее свою позицию выражают главы субъектов, чуть менее активно - законодательные собрания, но у них отмечается положительная динамика", - добавил он.

По словам парламентария, в отзывах заксобрания просят учесть при доработке законопроекта особенности регионов. "Например, заксобрание Мурманской области указывало на необходимость учесть специфику северных территорий", - уточнил собеседник агентства.

"Отрицательных отзывов [на законопроект] из регионов со стороны губернаторов и заксобраний не поступало", - заключил Нилов.

Власти Севастополя направили положительный отзыв на законопроект об изменении пенсионного законодательства.

Ранее пресс-служба Минтруда заявила о том, что ведомство отслеживает информацию об обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста на уровне региональных властей. "По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона", - приводит пресс-служба слова министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.

По словам Топилина, "цифра растет фактически каждый день". "Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля еще есть почти целая неделя", - добавил глава Минтруда.

Пенсионная реформа

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) в первом чтении. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров (около 46,5 млн человек), они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

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