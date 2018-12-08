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Более двух стран: Болгария рассказала про Керченский инцидент

08 декабря 2018, 14:24  •  183 • Война
В столкновении российских и украинских военных судов в Керченском проливе при нарушении последними государственной границы РФ заочно участвовали и внешние силы, заявил президент Болгарии Румен Радев.
«В этом конфликте есть более чем две страны, поэтому мы не должны сейчас решать, кто виновен [Украина или Россия], а должны искать принципиальные решения проблемы», — приводит ТАСС слова политика.
Он также предостерег Запад от вынесения вердиктов по этому делу и от вмешательства в дела других стран.
«Европа не должна быть заложником украинских внутриполитических амбиций, а украинские моряки не должны за них платить. Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет лучше для всего региона. Никто не хочет милитаризации Черного моря, а такая возможность явно наступает», — пояснил болгарский лидер.
Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира, передает ФАН.
Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. В ответ Украина ввела военное положение, передает НСН.
После этого Петр
Порошенко пожаловался, что в Кремле не отвечают на его звонки. В ответ на это президент России Владимир Путин сказал, что не хочет быть участником предвыборных акций украинского лидера.
«Дело не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. Петр Алексеевич искусно создает кризисные ситуации и пользуется этим. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — сказал российский лидер.
Комментируя произошедшее, начальник управления береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский в ходе брифинга заявил, что главным провокационным нападкам со стороны Украины подвергались строительство и эксплуатация Крымского моста.
«Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост», — добавил правоохранитель.
Он также заявил, что информация о блокаде украинских судов в Керченском проливе не соответствует действительности. По его словам, с 1 апреля по 1 декабря 2018 года через Керченский пролив прошли 18 тыс. 783 корабля. Он подчеркнул, что из них были осмотрены 2052 судна, что составляет 12% от общего количества. При этом среди них 1183 корабля направлялись в российские порты, 869 — в украинские.
Однако Запад поддержал позицию Украины по инциденту. Так, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о возможных санкциях в отношении России за столкновение в Керченском проливе.
Затем он рассказал, что ему нравится инициатива немецкого политика, лидера Христианско-демократического союза Германии Аннегреты Крамп-Карренбауер запретить российским судам, которые идут из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.
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В ответ на вопрос про отключение России от системы банковских транзакций SWIFT Волкер ответил, что эта опция есть в списке, но она дорого обойдется и самому Западу.
Вильнюс же самостоятельно ввел санкции против Москвы в знак протеста против задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.
Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Она отметила, что международные организации не приняли никаких антироссийских санкций после инцидента в Черном море, но, несмотря на это, Литва вводит «свои, национальные санкции». Ограничительные меры касаются россиян, причастных к задержанию украинских моряков — они не смогут вести никакую экономическую деятельность в Литве.

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