Более десяти погибших: поисково-спасательная операция на месте столкновения катамарана и баржи в Волгограде завершена

Число погибших в результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде возросло до 11. Поисковая операция на месте крушения завершена. Трое из пяти пострадавших пассажиров судна госпитализированы. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Одной из причин столкновения могло стать нарушение правил управления катамараном: у него не было необходимых документов и опознавательных огней. Также стало известно, что в момент ЧП на судне проходила частная вечеринка, при этом на пассажирах не было спасательных жилетов.

В результате столкновения баржи и прогулочного катамарана на Волге погибли 11 человек. По данным регионального управления МЧС, среди погибших — 17-ти летняя школьница. Поисковая операция на месте крушения завершена.

«Тело утонувшей в результате ЧП с катамараном женщины обнаружено и поднято. Это последняя, одиннадцатая, жертва. Поисково-спасательная операция завершена», — сказал представитель МЧС.

ЧП произошло около 22:00 11 июня в 250 метрах от берега, напротив центральной набережной Волгограда. В результате этого столкновения катамаран перевернулся и затонул.

Недалеко от места происшествия был организован оперативный штаб, куда также прибыл глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Произошло столкновение маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира. В общей сложности на всех судах находилось 28 человек. В результате происшествия маломерное судно типа катамаран перевернулось», — сказал губернатор в ходе совещания.

РИА Новости

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области

По данным спасателей, одна из пассажирок катамарана погибла в момент столкновения, ещё 9 человек оказались заблокированы во внутренних помещениях, а пятерым удалось выбить окно и выбраться. Ещё одна пассажирка некоторое время считалась пропавшей, для её поисков была организована поисково-спасательная операция.

Пятеро пассажиров были спасены. Двое мужчин и женщина с ушибами и переохлаждением были госпитализированы в волгоградскую больницу №25. Представители госпиталя сообщили, что их состояние оценивается как стабильное, угрозы для здоровья и жизни нет. Ещё двое пострадавших отказались от госпитализации после оказания помощи на месте.

Сам катамаран с телами девяти пассажиров затонул и спасатели обнаружили его в 6 км ниже по течению от места происшествия. Судно уже подняли на берег.

По данным МЧС, в поисково-спасательной операции по поискам пропавшей пассажирки принимали участие 1,4 тысячи спасателей и 15 водолазов, 12 единиц плавательных средств. Для ночных поисковых работ применяли беспилотник с тепловизором.

«Судно шло с нарушением правил»

Представитель Росморречфлота сообщил, что столкновение произошло с одной из двух барж, которые тянул теплоход «Капитан Вечеркин». По их данным теплоход двигался строго по фарватеру и не имел возможности для маневра. При этом у потерпевшего крушение катамарана не было необходимых документов и опознавательных огней.

По данным источника «Интерфакса», в момент столкновения на катамаране проходила частная вечеринка.

РИА Новости

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области

Одной из возможных причин ЧП могло стать нарушение правил управления катамараном, сообщает ТАСС со ссылкой экстренные службы.

Известно, что на 12-ти местном прогулочном катамаране проекта «Елань 12» находилось 16 человек. Для судна данного типа это является перегрузом. Источник в экстренных службах отметил, что на пассажирах не было спасательных жилетов.

По данным ТАСС, баржой управлял ранее судимый бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. В 2009 году он был приговорён к 4 годам колонии общего режима за изнасилование, побои и хулиганство со стрельбой. Среди выживших при столкновении его нет.

«Есть информация о том, что судно шло с нарушением правил, в том числе, перевозки пассажиров. В частности, не были включены опознавательные огни. Кроме того, владелец судна не зарегистрировал его в соответствии с законодательством», — сообщил источник агентства.

Некоторые источники сообщают, что на катамаране в общей сложности могло находиться до 18 человек. Они же обращают внимание на отсутствие у катамарана ряда документов, в том числе разрешения на перевозку пассажиров.

В Волгоград уже направлена группа сотрудников МВД России, сообщили в пресс-службе ведомства. Их задача оказать практическую помощь региональному отделению внутренних дел в выяснении всех обстоятельств происшествия. По факту столкновения уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).