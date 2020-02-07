|
Более четырёх тысяч поправок к законопроекту о земле поступило в Раду
07 февраля 2020, 16:24 • 78 • Украина
При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок, в настоящее время Верховная рада рассмотрела 216 из них.
РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Уточняется, что Рада приостановила рассмотрение проекта во втором чтении на пленарном заседании в пятницу, 7 февраля, работа депутатов над ним будет продолжена во вторник, 18 февраля.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона попросит у Европейского союза €26 млн для проведения земельной реформы и улучшения управления сельскохозяйственными ресурсами.
В начале января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о готовности законопроекта к рассмотрению Радой во втором чтении.
Инициатива предусматривает разрешение на продажу сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранцам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2020, 00:54
|
04 февраля 2020, 10:39
|
02 февраля 2020, 21:28
|
05 февраля 2020, 19:09
|
03 февраля 2020, 21:39
|
31 января 2020, 22:09
|
07 февраля 2020, 00:24