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Более четырёх часов в воздухе: два Ту-95МС российских ВКС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

14 августа 2019, 23:24  •  77 • В России
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Самолёты находились в воздухе более четырёх часов. В Минобороны РФ отметили, что российские лётчики регулярно совершают полёты над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая при этом границ других государств.
 
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС РИА Новости © Виктор Толочко
 

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полёт над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Как заявили в Минобороны РФ, продолжительность полёта составила более четырёх часов.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении ведомства.

На отдельных этапах маршрута российские самолёты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Ранее об аналогичных манёврах Ту-95МС Минобороны сообщало 12 августа. Плановый полёт также состоялся над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, но был продолжительнее — более девяти часов.

  • Ту-95МС
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Незадолго до этого, 6 августа, дальние противолодочные самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили 13-часовой полёт над нейтральными водами Тихого океана.

«Два дальних противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады», — заявили тогда в пресс-службе Восточного военного округа.

Ту-142 сопровождали два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ морской авиации ТОФ, которые вылетели с аэродрома Елизово в Камчатском крае. Сообщается, что лётчики-истребители встретили противолодочников, осуществили визуальный и радиоконтакт и сопроводили их в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

«В ходе выполнения 13-часового беспосадочного полёта заправщики Ил-78 дальней авиации ВКС России осуществили воздушную дозаправку противолодочных самолётов», — уточнила пресс-служба ВВО.

В июле два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Японского моря. После этого в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея сообщили, что российский военный самолёт якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС.

В свою очередь, в Минобороны РФ ответили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а самолёты F-16 создали угрозу безопасности российским Ту-95МС. Манёвры южнокорейской стороны в Минобороны России назвали непрофессиональными.

В Минобороны РФ также опровергли заявления о том, что ВВС Южной Кореи якобы сделали предупредительные выстрелы.

«Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские лётчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», — отметили в российском ведомстве.

В том же месяце два стратегических ракетоносца Ту-160 прошли над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полёта составила более семи часов.

На отдельных этапах российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 Gripen ВВС Швеции. После выполнения полёта экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.

В апреле противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота РФ совершил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Российский самолёт сопровождали истребители F-16 ВВС Южной Кореи и F-15 Воздушных сил самообороны Японии.

За несколько дней до этого два стратегических ракетоносца Ту-160 прошли над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Авиационное сопровождение самолётов дальней авиации выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. Продолжительность полёта составила более 13 часов.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.

В середине марта два дальних бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами акватории Чёрного моря. Экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов.

В январе два стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей.

Самолёты провели в небе более 15 часов и в ходе полёта отработали дозаправку в воздухе.

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